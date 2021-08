Cei mai bogați mafioți din România. Palate din aur sau stăpâni pe clădiri istorice și legături politice FOTO

Cei din vestul țării conduc în top.din Hunedoara, care spune că a făcut avere din afaceri cu fier vechi, ar fi cel mai bogat rrom din țara noastră. Averea lui este greu de estimat, conform radiosimplu.ro . El a construit fiilor săi două palate poleite cu aur, iar gardul este suflat și el în aur. Cel mai de preț articol vestimentar al lui Puiu Englezu este o cravată din aur pe care o poartă cu mândrie ori de câte ori are ocazia.Ionaș Cârpaci (55 de ani), liderul clanului Cârpaci, din Timișoara este cunoscut drept cel mai bogat rrom din România. Are doar patru clase și, după Revoluție, a condus mai multe rețele de cerșetorie și prostituție din vestul țării. Apoi a ”brevetat” metoda țigănească de pus mâna pe imobilele de patrimoniu, conform EVZ.ro . Cumpăra cel mai ieftin apartament, muta o familie săracă, cu ordin să le facă vecinilor viață de coșmar. Aceștia erau inundați, intimidați și își găseau ușile acoperite cu fecale, zilnic, iar în final îi vindeau lui locuințele.Cârpaci a fost trimis în judecată în 2010, după ce procurorii au stabilit că, falsificând semnătura fostului primar timișorean Gheorghe Ciuhandu , și-a însușit terenuri, în numele unor cetățeni germani fictivi. După ce a dat tunul imobiliar, vânzând cu 3 milioane de euro terenurile, Ionelaș Cârpaci și-a schimbat numele într-unul cu rezonanță germană, Ionel Sandner.În iunie 2016, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat la 7 ani și 2 luni de închisoare, plata a 1,5 milioane de euro daune morale către o companie privată și 325.120 de euro, împreună cu alt inculpat, către Primăria Timișoara. Cu o zi înaintea condamnării, a fugit în Germania.Cârpaci se credea mare boier, el având servitori în toate vilele sale. Averea lui este estimată la 13 milioane de euro. Clanul ar deține 130 de clădiri istorice, toate dobândite după 1989 în condiții suspecte.În prezent se află în penitenciarul de maximă siguranță din Drobeta Turnu Severin.O altă familie de mafioți, tot din vestul țării,, cu o avere estimată tot la 13 milioane de euro, au fost urmăriți internațional pentru o țeapă de un milion de euro, potrivit Antena 3 Lucia Seifert (fostă Stancu) şi soţul ei, Petru Jurj, au fugit de sub nasul judecătorilor din Timişoara direct în Germania, cu câteva ore înainte să fie arestaţi. Ei sunt acuzaţi că au înşelat patru persoane cu un milion de euro. Au luat clădiri şi terenuri de la patru persoane, însă nu le-au mai dat banii.Victimele au fost ameninţate cu moartea, au fost terorizate de rromii care le-au tăiat apa, curentul sau gazul, folosindu-se de documentele victimelor. În plus, Lucia Seifert a fost cercetată penal în Germania pentru escrocherie în 27 de cazuri, declaraţii false în justiţie, furt prin violenţă, loviri şi răniri periculoase în trei cazuri, deturnare, numeroase fapte de furt comise în bandă organizată, formarea unui grup de infractori, violare de domiciliu, fals în documente, reţineri şi deturnare de retribuţii sau de salariu.Soţul ei, Petru Jurj, a fost cercetat tot în Germania pentru extorcare calificată cu luare de ostatici în Munchen, furt profesional cu ascunderea de autoturisme, deţine condamnări pentru intrarea şi ieşirea în mod clandestin din Germania, falsificare de documente, conducere fără permis, furt, furt în echipă, mărturie falsă sub jurământ, fapte pentru care a primit trei ani de închisoare în Occident, potrivit Adevarul.ro. După un an de anchetă, procurorii timişeni au cerut arestarea eromilor. Cu toate acestea, judecătorul Monica Bădescu, de la Tribunalul Timiş, a refuzat să-i aresteze pe cei doi, din cauza vârstei înainte a celor doi rromi, deşi niciunul dintre ei nu a împlinit 60 de ani, pentru că ţiganii au participat activ la anchetă şi pentru că nu există probe că nu au fost şi condamnaţi în Germania, procurorul fiind acuzat că nu are suficiente probe împotriva celor doi. Ea a dispus doar ca rromii să nu părăsească Timişoara.Clanul este stăpân pe multe clădiri istorice din centrul Timișoarei.are o avere de aproximativ 7 milioane de euro. Imediat după Revoluție, a început să cumpere tablă şi fier vechi de la Sidex Galaţi, pe care o vindea mai scump. Despre Ferdinand Stănescu se spune că este cel mai bogat rrom din Moldova. De altfel, comuna Grajduri de lângă Iași, unde locuiește el și clanul său, este vestită pentru palatele cu turnulețe. El a fost cercetat și într-un dosar răsunător de spălare de bani, conform G4 Media Potrivit DIICOT , reprezentanții unor topitorii de aur, magazine de bijuterii și case de amanet colectau aur, îl topeau și exportau lingouri în Italia și Germania. Aceștia ar fi apelat la clanul Stănescu ca să facă rost de aur și de facturi fictive de la firme – fantomă astfel încât să își deducă cheltuielile, să își diminueze impozitul pe profit și să ceară rambursarea TVA.La percheziții, procurorii au ridicat 1,2 kilograme de aur și 50.000 de lei și au pus sechestru pe imobile și autoturisme în valoare de aproximativ 800.000 de euro.În 2015, bulibașa a fost prins în flagrant de DNA Oradea în timp ce primea 12.000 de euro de la o persoană căreia îi promisese că intervine pe lângă „doi procurori și un judecător” ca să elibereze un inculpat din arest, potrivit unui comunicat de presă al Parchetului Anticorupție., cu 6,3 milioane de euro. Este bulibașa rromilor din Fața Luncii, Craiova.Silvian Ilie Filoti este președintele Comunității Etniei Rromilor din Craiova și este cunoscut pentru activitățile de cămătărie. Numele lui a mai apărut și într-un dosar de returnări ilegale de TVA.Între anii 1990 și 1994, membrii clanului „Fulguță” au desfășurat activități de cămătărie acordând împrumuturi în valută și monedă românească pe un termen scurt și cu dobândă mare. Persoanele împrumutate care nu au putut să își achite datoriile au fost lipsite de libertate sau șantajate.este cel mai bogat țigan din Corbeanca Ilfov, cu o avere estimată la 4,3 milioane de euro. A lucrat cu mulți ani în urmă în SUA. De altfel, are o vilă impresionantă la Chicago. Fiul său, "Prințul" Ramir, a murit în urmă cu câțiva ani, la numai 21 de ani, în urma unui atac cerebral., țiganul din comuna Buzescu, județul Teleorman, decedat în urmă cu mulți ani într-un accident , a devenit celebru după ce și-a ridicat o vilă care este copia fidelă a Judecătoriei din Caracal. El a vrut să țină minte că instanța din Caracal a fost singura care l-a condamnat. Se spune că averea sa ar fi fost de 4 milioane de euro.se află și el în topul celor mai bogați rromi, cu 3,7 milioane de euro. Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondialu, din Slatina-Olt, este încuscrit cu oameni de afaceri cunoscuți, printre care fratele fostului președinte Traian Băsescu, Mircea Băsescu, dar și cu magistrați. În prezent se află în închisoare pentru mai multe fapte.Lista este completată de, cu o avere de 3 milioane de euro. „Regele” Dan Stănescu şi familia sa regală sunt din Costeşti. El a „moştenit” titlul de rege, ca şi o mare parte a averii, de la tatăl său, Ilie Badea Stănescu, zis Tortică, care a murit în 2007. Atunci, în curtea Palatului de Aramă din Costești, Regele Dan şi-a pus însemnele de aur ale regalităţii, extrem de valoroase: coroana cu nestemate a tatălui său, ce cântăreşte peste un kilogram de aur de 24 de karate, şi care este păstrată la BNR