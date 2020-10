O pasare a doborat recordul la cel mai lung zbor fara oprire

Pasarea este un mascul din specia "bar-tailed godwit" (sitar de mal nordic) - specie recunoscuta pentru migratiile sale pe distante impresionante."Studiez aceste pasari de 20 de ani si inca raman perplex in fata performantelor lor", marturiseste biologul Bob Gill.Potrivit The Guardian , exemplarul care a doborat toate recordurile de zbor fara oprire are codul 4BBRW si a avut atasat pe spate un dispozitiv, pentru ca oamenii de stiinta sa il poata monitoriza prin satelit.Sitarul de mal nordic are o greutate standard intre 190 si 400 de grame, insa se poate dubla inaintea unui zbor indelungat si poate chiar sa-si micsoreze organele interne pentru a-si usura incarcatura.Dupa ce a plecat din Alaska, 4BBRW a zburat spre sud deasupra Insulelor Aleutine si inspre Oceanul Pacific. Calatoria a fost prelungita din cauza vantului puternic care a batut dinspre est, impingand pasarile spre Australia.Satelitii au inregistrat un zbor de 12.854 de kilometri, insa oamenii de stiinta cred ca daca iau in calcul marjele de eroare calatoria ar fi, de fapt, de 12.200 de kilometri. Timpul de zbor a fost estimat la 224 de ore.Cel mai lung zbor aviar fara oprire, inregistrat anterior, a fost in 2007, pe o distanta de 11.680 de kilometri."Par sa aiba capacitatea de a sti unde se afla pe glob, ca si cand ar avea o harta la bord. Nu putem explica acest lucru. Zboara deasupra oceanului zile intregi, nu exista insule sau altceva. Apoi, pasarile ajung in Noua Caledonie si Papua Noua Guinee, unde sunt cateva insule, si parca imediat ce vad uscatul se gandesc ca trebuie sa vireze pentru a nu rata Noua Zeelanda", spune dr. Jesse Conklin, de la Global Flyway Network, un grup de oameni de stiinta care studiaza pasarile migratoare.Cercetatorii cred ca unele specii de pasari se folosesc de campul magnetic al pamantului, pentru a se orienta in timpul zborului, de parca ar avea o busola in creier. Este posibil sa se orienteze si dupa pozitia soarelui in timpul zilei si dupa cea a stelelor in timpul noptii. Se pare ca sitarul de mal nordic poate detecta si conditiile atmosferice care indica apropierea unei furtuni.Cu toate astea, oamenii de stiinta nu au reusit sa inteleaga pe deplin modul in care reuseste sitarul sa faca o calatorie de o asemenea anvergura."Au o rata de combustibil-energie incredibil de eficienta. Sunt concepute ca avioanele de lupta. Au aripi lungi si ascutite, precum si un urias potential aerodinamic, datorita corpului elegant", a mai precizat Conklin.Deocamdata nu se stie cu certitudine, insa cercetatorii cred ca pasarile nu dorm in timpul calatoriei.Oamenii de stiinta mai cred ca deasupra Oceanului Pacific este un "coridor" al vantului, care ofera ajutor pasarilor, asigurandu-le o trecere asistata de vant si relativ libera de riscurile bolilor si ale pradatorilor.Dr. Conklin este de parere "e posibil ca aceasta sa nu fie singura pasare capabila de o astfel de calatorie, ci doar singura nevoita sa o faca".