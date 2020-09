Cel mai mare centru de transplant din Romania va fi construit la Cluj. Detalii inedite din proiect

Apreciata ca fiind o solutie de exceptie, aplicatia declarata castigatoare se doreste a fi un model de bune practici la nivel international, in ceea ce priveste constructia centrelor de transplant multiorgan, potrivit Cluju.ro Tema de proiectare s-a raportat la cele mai avansate practici internationale, iar rezultatul este pe masura: proiectul unui centru de transplant ultramodern, cu toate circuitele, spatiile si functiunile necesare, la cele mai inalte standarde din domeniu.Anuntarea castigatorului Concursului International de Solutii "Centrul Integrat de Transplant Cluj-Napoca" a fost facuta in cadrul conferintei de presa care a avut loc luni, 7 septembrie, la stadionul Cluj Arena.In urma analizarii proiectelor depuse, juriul concursului a anuntat ca premiul I, care consta in contractul de proiectare cu o valoare estimata de 3.248.500 de euro, fara TVA, este castigat de PINEARQ S.L.P. in asociere cu DICO si TIGANAS birou de proiectare S.R.L.; autor principal: Arh. Alberto de Pineda Alvarez; coautori: arh. Jenica Craiu, arh. Alexandra Demetriu, arh. Serban Tiganas, arh. Alexandrina Kiss; colaboratori arhitectura: arh. Giovanna Pomo, arh. Bogdan Dragomir, arh. Maria Buiga."Putem spune, fara teama de a exagera, ca asistam la un moment istoric al transplantului de organe in Romania. Intentia de a construi la Cluj singurul Centru de Transplant Integrat din tara si din aceasta parte a Europei prinde din ce in ce mai mult contur si va deveni, cat de curand, o realitate.Am intreaga convingere ca reputatii specialisti care au examinat in detaliu toate cele 44 de proiecte depuse si documentatiile aferente au luat cea mai buna decizie si ca echipa castigatoare va reusi, astfel, sa creeze un centru de excelenta in domeniul chirurgiei, care va aduce numeroase beneficii atat pacientilor care vor avea nevoie de serviciile acestuia cat si corpului medical clujean", a declarat Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj.Conform aprecierilor juriului, proiectul castigator "ofera un raspuns foarte profesionist si, aparent, fara efort, tuturor cerintelor temei de concurs, oferind o rezolvare adecvata a amplasamentului dificil si asigurand o trecere reusita dintre un tesut urban eterogen si Ansamblul Clinicilor Universitare".Mai mult, juriul a apreciat demersul castigatorilor prin care pacientul este pozitionat, din punct de vedere conceptual, in centrul intregului proiect. Solutia prezentata are capacitatea de a genera o atmosfera pozitiva, care sa reduca stresul la care pacientul este supus de-a lungul intregului proces de transplant.Proiectul Consiliului Judetean Cluj are un puternic caracter inovator, urmarind realizarea primului centru de transplant din tara care acomodeaza toate facilitatile necesare pentru patru tipuri de transplant: de cord, plaman, hepatic si renal.