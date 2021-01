Romania a inregistrat cel mai mare numar de decese pe timp de pace, in noiembrie 2020

Potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica, citate de Biziday.ro in luna noiembrie 2020 au decedat in total in Romania 34.769 de persoane, cu peste 14 mii mai multe decat in luna noiembrie 2019 si cu 7.278 mai multe decat in octombrie 2020, o luna care stabilise recordul precedent.Diferenta dintre noiembrie 2020 si noiembrie 2019 este chiar mai mare fata de numarul deceselor inregistrate oficial cu coronavirus in noiembrie 2020 (4.463), chiar daca si acesta a fost un record de la inceputul pandemiei.Institutul National nu determina cauza deceselor ci doar numarul acestora.Citeste si: