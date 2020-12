Cel mai mare proiect imobiliar din Romania se face la Cluj. Idei preluate din filmele SF: Livrari la domiciliu cu drone, transport spre aeroport cu telegondola

Prima etapa, a carei constructie va incepe in ianuarie, se va desfasura pe trei hectare si va include 800 de apartamente, un aparthotel, cresa, magazine, cafenea, restaurante, sala de sport, banca, un magazin Lidl si un parc. Lucrarile de constructie pentru aceasta prima etapa sunt estimate sa fie incheiate in 18-24 de luni. Mall-ul va avea o suprafata de 100.000 de metri patrati.Livrarile la domiciliu in interiorul acestui mega-complex vor fi facute cu ajutorul dronelor, iar din cartier se va putea ajunge la aeroport , aflat la 1 kilometru distanta, cu telegondola, a declarat pentru Profit.ro Stefan Berciu, proprietarul SDC Imobiliare, firma care dezvolta proiectul alaturi de o serie de fonduri de investitii straine.Transilvania Smart City este conceput ca un mic oras in care vor circula autobuze electrice, soferii vor putea vedea direct de pe smartphone care sunt locurile libere de parcare, iar nivelurile de poluare si zgomot vor fi identificate prin senzori.Stefan Berciu a construit in Cluj, in ultimii 15 ani, aproximativ 15.000 de apartamente si mai multe spatii comerciale, hale si birouri. Intregul proiect va fi construit pe un teren de 350.000 de metri patrati, pe unul dintre dealurile Clujului, aproape de Iulius Mall.CITESTE SI: