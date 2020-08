Cel mai popular activist de mediu din Romania si-a anuntat in ultimul moment candidatura la Primaria Radauti. Daniel Bodnar a ajuns celebru prin actiunile contra furtului de lemn

Daniel Bodnar este implicat in actiuni impotriva exploatarilor ilegale de lemn, iar la sfarsitul lunii iulie a fost hartuit pentru sesizarea unui transport ilegal de material lemnos."Ne-am hotarat impreuna cu patriottii care au luptat alaturi de mine in ultimii 2-3 ani si ceilalti care s-au alaturat in ultimele luni,ca este momentul sa ne pregatim sa incepem o noua lupta,fiecare in localitatea din care face parte.Am avut intalniri cu ei in ultimele zile si am decis sa NU RENUNTAM, chiar daca au fost momente in care autoritatile si-au batut joc de actiunile noastre.Vrem sa ne implicam sti mai mult, chiar la nivel decizional, pentru a proteja Bucovina.(...)Eu m-am decis sa candidez ca INDEPENDENT pentru functia de Primar al Municipiului Radautti. Gandul pe care l-am avut cand am inceput lupta pentru protejarea semenilor mei, a mediului si a padurilor il am si acum: Fapte, Nu Vorbe!Radautenii au nevoie de un primar care sa faca o reala schimbare in oras. Oamenii trebuie sa fie ascultati sti sa vada unde sunt investitti banii provenitti din taxele pe care le platesc. Vor fapte, nu doar promisiuni neimplinite. Nu vorbe fara sens.Voi scrie mai jos doar cateva motive care ma determina sa candidez acum chiar daca mai sunt doar 4 zile pentru inscrieri.", scrie Daniel Bodnar.Activistul prezinta 20 de propuneri pentru modernizarea municipiului Radauti:- reabilitarea, asfaltarea si modernizarea tuturor strazilor din municipiul Radauti- extinderea retelelor de canalizare, apa si curent pe toate strazile din oras- rezolvarea problemei cablurilor care atarna pe stalpi sau cladiri- realizarea unui plan de infrumusetare a orasului- strazi, trotuare si arcuri mai curate- montarea punctelor de alimentare cu apa potabila din reteaua publica- modernizarea parcarii din centrul orasului Radauri- dezvoltarea nei infrastructuri eficiente de transport public in comun- amenajarea unei retele de piste pentru biciclete- implicarea mai activa a politiei locale in asigurarea ordinii si linistei publice- promovarea Manastirii Bogdana- stabilirea unor reguli pentru persoanele fizice sau juridice care vor sa construiasca blocuri- construirea si amenajarea unui spatiu extins de skate park- finantarea proiectelor culturale si sportive- atragerea investitiilor "prietenoase cu mediul inconjurator"- organizarea parcarilor de cartier si stabilirea unor reguli de ocupare- amenajarea locurilor de joaca pentru copi in toate cartierele- implementarea unui program de informare a locuitorilor despre progresul lucrarilor.