Cel mai sangeros naufragiu al anului: 45 de migranti au murit in largul Libiei. Cinci erau copii

Agentiile ONU pentru refugiati (UNHCR) si migratie (OIM) au anuntat ca 37 de persoane au fost salvate de pescari locali.Intre cele 45 de persoane decedate, cinci erau copii.Decesele au survenit dupa ce motorul ambarcatiunii pe care se aflau migrantii a explodat in largul coastei Zwara.Supravietuitorii naufragiului de miercuri, care erau in principal din Senegal, Mali, Ciad si Ghana, au fost retinuti dupa ce au debarcat in Libia.