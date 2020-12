Cel mai scump proiect imobiliar din Romania: livrari la domiciliu cu drona si drum spre aeroport cu telegondola. Costa peste 700 de milioane de euro

Constructia va incepe in ianuarie 2021 si se va face pe etape. Prima etapa va include 800 de apartamente, un aparthotel, cresa, magazine, cafenele, restaurante, sala de sport, banca si un parc si va fi finalizata in 18-24 de luni, potrivit profit.ro Doar mall-ul va avea o suprafata de 100.000 de metri patrati.Intregul proiect va fi construit pe un teren de 350.000 de metri patrati, pe strada Mos Ion Roata, pe unul dintre dealurile Clujului, aproape de Iulius Mall.Informatiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar in limita a 500 de caractere si cu citarea in lead a sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.Livrarile la domiciliu din interiorul complexului se vor face cu drone, iar rezidentii vor putea ajunge la aeroport, care este la un kilometru distanta, cu telegondola.Citeste si: Incidenta cazurilor. Suceava si alte 5 judete reusesc sa se mentina pe "verde" pentru a doua zi la rand