Cel mai scump spargator de gheata din lume a esuat pe Canalul Sulina. "S-a pus in unghi de 45 de grade fata de axul senalului"

Este vorba despre nava "Nuyina", un spargator de gheata construit la Santierul Naval Damen Galati, al carui pret final va ajunge la 2 miliarde de dolari, fiind considerat cel mai scump vas de acest tip din lume, potrivit adevarul.ro "In timpul manevrei de tranzitare a Canalului Sulina, l-au scapat din remorci la malul stang. Nu s-a pus traversa, s-a pus intr-un unghi de 45 de grade fata de axul senalului. S-a lucrat timp de o ora, perioada in care s-au dat alte remorci. Nava a fost repusa in senal si isi continua voiajul, fara avarie. Singura chestie a fost ca nu s-a putut trece pe langa el in intervalul acesta de o ora", a declarat, la Radio Romania, Dan Iulian Ichim, capitan sef al Portului Tulcea."Fiind o nava mai lunga decat latimea canalului nu avea cum sa il blocheze, ca multi au speculat legat de Rostock, dar acolo a coincis lungimea navei cu latimea canalului. Acesta a ramas intr-un unghi de 45 de grade fata de axul senalului. De scufundat nu avea cum, nu e zona cu piatra ca sa se sparga. Singurul inconvenient e ca a blocat navigatia in zona aproape o ora. Am reusit sa o aducem la mal cu remorcherele pe care le avea el in convoi. E un corp de nava, de fapt, si era remorcat catre mare. Avea si un remorcher al santierului si unul de-al AFDJ", a mai adaugat capitanul sef de la Tulcea.Lucrarile la spargatorul de gheata Nuyina au inceput in 2017, la Santierul Naval Damen din Galati, la comanda statului australian, care il va folosi ca nava de cercetare principala in cadrul Diviziei Antarctice. Are o lungime de peste 160,3 de metri si o latime de 25,6 metri.Nava ar fi trebuit sa fie data in exploatare in 2020, ca inlocuitoare a spargatorul Aurora Australis, insa termenul final de livrare a fost amanat pentru 2021 deoarece pandemia a intarziat lucrarile.Incidentul de luni a readus in memoria publicului un eveniment similar petrecut in 1991, atunci cand nava ucraineana Rostock a esuat pe Dunare in apropiere de localitatea Partizani si nu a mai putut fi scoasa decat bucata cu bucata (si nici macar acum complet). Naufragiul a afectat grav navigatia in zona timp de cativa ani, fiind nevoie de saparea unui nou senal, pentru devierea traficului fluvial.Scoaterea navei Rostock a costat deja peste 15 milioane de euro, iar firmele implicate au dat in judecata statul roman pentru suplimentarea platilor.