Cele mai frecvente greseli in limba romana. "Dragele mele" si "masina care o doresc" te pot face de ras

"Aceasta este masina care o doresc" - gresit."Aceasta este masina pe care o doresc" - corect.Nu numai ca este o exprimare gresita, dar in anumite contexte, sensul propozitiei poate fi modificat prin aceasta eroare."Ioana are o sora care o invata sa mearga cu bicicleta""Ioana are o sora pe care o invata sa mearga cu bicicleta"Verbul "a vrea" creeaza dificultati deoarece, in limba romana, exista atat "a vrea", cat si "a voi". Astfel, forma corecta este "voiam" (ex.: Voiam sa cumpar inghetata), nu "vroiam".Prepozitia "datorita" se foloseste cand ne referim la un eveniment fericit. De exemplu "Am luat nota 10 datorita implicarii profesoarei mele", pe cand "din cauza" se utilizeaza cand efectul este unul negativ. Un exemplu ar fi "Nu a luat interviul din cauza emotiilor exagerate".Multe pleonasme au intrat in limbajul uzual, astfel ca auzim foarte des expresii precum "coboara jos", "urca sus", "aversa de ploaie", "a striga tare"."Decat" se foloseste doar in raport cu un verb la forma negativa. De exemplu "Copilul nu a mancat decat doi biscuiti"."Doar" si "numai" se folosesc in contexte afirmative.Copilul a mancat doar doi biscuiti.Copilul a mancat numai doi biscuiti.Cand valoarea este de adverb de timp, "odata" se scrie legat, cu sensul de candva.Exemplu: A fost odata ca niciodata.Atunci cand vrem sa aratam de cate ori am facut o anumita actiune, scriem despartit.Exemplu: Am mancat o data, nu de doua ori.Auzim adesea forma "mi-ar place", dar aceasta este gresita, forma corecta fiind "mi-ar placea".Gresit: Copilul aseaza cartea pe masa.Corect: Copilul asaza cartea pe masa.Chiar daca poate sa para normal sa pronuntam "dragele mele", forma este gresita. Potrivit DOOM2, adjectivul "drag" are ca forma feminina cuvantul "draga" (baiat drag - fata draga). La plural, forma cuvantului "draga" devine "dragi", deci este corect sa spunem "dragile mele".Gresit: TigareCorect: TigaraGresit: ServiciCorect: ServiciuGresit: RepercursiuneCorect: RepercusiuneGresit: In profidaCorect: In pofida