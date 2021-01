Scandalurile sexuale care au zguduit Biserica Ortodoxa Romana: raporturi intime cu minori, relatii homosexuale si copii din flori

Cazul Pomohaci

Scandalul de la Husi

Staretul Manastirii Prislop, schimb de mesaje sexuale cu un fost calugar

Tanar exmatriculat de la Teologie, dupa ce a refuzat sa faca sex cu staretul

Maicuta de la Tariceni care a nascut gemene

Ziare.com va propune o trecere in revista a celor mai rasunatoare scandaluri sexuale din BOR.Cristian Pomohaci (52 de ani) este fost preot ortodox si cantaret de muzica populara. Acesta a fost parohul bisericii din satul Mosuni, judetul Mures.In vara anului 2017, in spatiul public a ajuns o inregistrare in care acesta ii propunea relatii sexuale unui minor, totul contra cost."Facem sex, te platesc pentru sex", se auzea preotul spunand.Dupa intregul scandal , care a determinat Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului sa il indeparteze definitiv din randurile clerului pe Pomohaci, un alt tanar si-a facut curaj si l-a acuzat de abuz sexual.Totul s-ar fi intamplat in copilarie, cand baiatul avea numai 13 ani. Ar fi fost violat in repetate randuri de preot, chiar in casa acestuia de la Mosuni, unde lucra pe mosie, fiind dintr-o familie saraca, cu multi frati."Cristian Pomohaci m-a pus sa ii fac o felatie in prima noapte. Aveam doar 13 ani. M-a violat! M-a abuzat sexual timp de doi ani! Este un criminal si trebuie sa plateasca!", a declarat el in 2017.Dosarul in care Pomohaci a fost cercetat pentru raporturi sexuale cu minori a fost clasat, procurorii considerand ca faptele sunt prescrise, timpul scurs de la comiterea acestora fiind de peste zece ani.Cu toate acestea, in 2020 a fost condamnat definitiv la un an de inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala. El a inchiriat 11 apartamente fara sa plateasca taxe si impozite.Pomohaci a pagubit statul roman cu peste 130.000 de lei, bani pe care nu i-a declarat.In perioada in care era preot, era un personaj destul de controversat. Vinerea facea exorcizari si sustinea ca are puteri supraomenesti, ca poate sa vindece oamenii de boli rare si sa faca minuni. In 2019, a publicat o carte in care a vorbit despre presupusele minuni pe care le-a infaptuit de-a lungul timpului.Episcopul ortodox retras Cornel Onila, a fost trimis in judecata de Parchetul Curtii de Apel Iasi, care il acuza de viol si agresiune sexuala asupra unui baiat care ii era elev la Seminarul Teologic Ioan Gura de Aur din Husi, potrivit jurnalistilor de la Safielumina.ro , care au scos la iveala, in 2017, faptele reprobabile ale oamenilor bisericii.A fost emis mandat si pentru fostul arhimandrit al Catedralei Episcopale din Husi, Sebastian Jitaru, dupa ce l-a santajat pe superiorul sau cu filmari ale abuzurilor sexuale pentru a obtine functia de episcop vicar de Husi si un loc pe viata in Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane alaturi de Onila.Sebastian Jitaru este, de asemenea, acuzat ca l-ar fi violat in repetate randuri pe acelasi elev. In plus, ar mai fi violat si alti doi seminaristi constant, pe o perioada de un an, respectiv doi ani.Mai mult, Episcopia Husilor a fost chemata sa raspunda in instanta pentru agresiunile sexuale comise de ierarh si de calugar.Parintele Celestin, staretul Manastirii Prislop, din Maramures, a fost eliberat din functie dupa ce in spatiul public a aparut un schimb de mesaje sexuale intre acesta si un fost calugar, potrivit Adevarul.ro Avansurile ar fi fost inaintate de fostul calugar, iar dupa ce staretul a raspuns la ele, cel dintai l-a reclamat la Episcopie. Totusi, nu au fost luate masuri, astfel ca a decis sa faca totul public.Un tanar a sustinut, in 2013, ca a fost exmatriculat de la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Alba Iulia, dupa ce ar fi refuzat sa intretina relatii sexuale cu staretul Manastirii Calapodeni, din Neamt, unde a lucrat in vacanta de Paste.Cristian Calin ar fi fost primit de staretul Parfene Pahome, care i-ar fi facut propuneri sexuale. Tanarul l-a cautat pe Arhiereul Vicar Ioachim Bacaoanul pentru a-i povesti prin ce a trecut, insa era in timpul vacantei.Cand s-a intors la facultate, i s-a comunicat ca nu mai poate continua studiile fiindca Arhiereul Bacaoanul i-a retras binecuvantarea arhiereasca, fara de care nu poate sa devina preot, invocand un comportament indecent al baiatului, astfel ca a fost exmatriculat.Stareta manastirii Tariceni, din Baragan, a nascut gemene la finalul anului 2011, la Spitalul Sfantul Pantelimon, din Capitala. Maicuta avea 40 de ani si nimeni nu a banuit nimic, ascunzand cu brio atat legatura amoroasa, cat si sarcina. Totul a iesit la iveala abia cand a venit timpul sa nasca, dar nu se stie nici in ziua de astazi cine este tatal fetelor. De-a lungul anilor s-au vehiculat mai multe zvonuri conform carora ar fi un paznic sau un preot, dar nu s-au confirmat.Stareta Sebastiana Gatlan a incalcat juramantul de castitate si a fost exclusa din monahism. Ea are dreptul sa revina doar cand copiii vor implini 18 ani.CITESTE SI: