Cele mai suparatoare efecte secundare ale vaccinului produs de Pfizer. Testele au fost efectuate pe mai mult de 40.000 de voluntari

Conform Business Insider , aceste efecte nu sunt unele semnificative, astfel cao decizie privind aprobarea va veni in urmatoarele zile.Iata care sunt efectele secundare, asa cum sunt ele descrise in acest raport:Majoritatea voluntarilor imunizati au avut efecte secundare temporare la scurt timp dupa ce administrarea vaccinului. Este vorba despre stari de oboseala, dureri de cap si la locul injectarii. Cele mai multe efecte secundare au fost inregistrate in cazul persoanelor sub 55 de ani. Totusi, americanii spun ca aceste efecte sunt normale in cazul administrarii unui vaccin si apar de regula la cateva zile de la primirea primei doze, fara sa dureze mai mult de o zi sau doua.Potrivit sursei citate, 84% dintre voluntari au mentionat ca au avut dureri la locul injectarii, 63% s-au plans de stari de oboseala, 55% de dureri de cap, iar 38% de dureri musculare. Ceva mai mult de o treime au vorbit despre frisoane, 24% despre dureri articulare, iar numai 14% au spus ca au avut si febra.Desi foarte rare, efectele secundare severe au aparut dupa a doua doza de vaccin administrata, la pacientii mai tineri, in special in randul persoanelor cu varste cuprinse intre 18 si 55 de ani. Astfel, 4,6% dintre voluntari au raportat oboseala severa dupa ce au primit a doua injectie, iar 3,2% au avut dureri de cap severe. Nu in ultimul rand, 15,8% dintre voluntari au avut febra de cel putin 38 de grade Celsius.