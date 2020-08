Cele trei tipuri de locuinte care pot fi cumparate prin programul Noua Casa

Tipurile de locuinte care pot fi achizitionate sunt, potrivit normelor, urmatoarele:1. locuinte noi, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de constructii noi s-au semnat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat;2. locuinte consolidate, destinate achizitionarii, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;3. alte categorii de locuinte, receptionate la terminarea lucrarilor de constructii noi sau de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic, dupa caz, cu mai mult de 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL, care nu indeplinesc conditiile pentru a fi incadrate in categoriile prevazute mai sus.Procentul de garantare de catre stat a creditelor destinate achizitionarii locuintelor este de maximum 50%, exceptand dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente finantarii garantate, in conditiile in care valoarea finantarii este de maximum 70.000 euro si este compusa din finantarea acordata de institutia de credit, in valoare de maximum 66.500 EUR si avansul platit de beneficiar.Procentul de garantare de catre stat a creditelor destinate achizitionarii locuintelor prevazute la primele doua puncte este de maximum 60%. Sunt exceptate dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente finantarii garantate in conditiile in care valoarea finantarii este cuprinsa intre 70.001 EUR si maximum 140.000 EUR echivalent lei si este compusa din finantarea acordata de institutia de credit, cu o valoare cuprinsa intre minimum 59.501 EUR si maximum 119.000 EUR, la care se adauga avansul platit de beneficiar.Avansul, conform OUG adoptate si publicate in Monitorul oficial este urmatorul: la categoria 70.001 - 140.000 euro - minimum 15%; la categoria de 70.000 euro - minimum 5%