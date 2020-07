Celebra aplicatie TikTok a ajuns sa valoreze 50 de miliarde de dolari

Compania ByteDance, din Beijing, ia in considerare o serie de optiuni pentru TikTok, pe fondul presiunii din partea Statelor Unite pentru a renunta la controlul aplicatiei care permite utilizatorilor sa creeze videoclipuri scurte cu efecte speciale si care a devenit extrem de populara in randul adolescentilor din SUA.Succesul aplicatiei a contribuit la transformarea ByteDance intr-una dintre putinele conglomerate chineze cu operatiuni globale.Comisia pentru investitii straine din Statele Unite (CFIUS), o comisie guvernamentala americana care evalueaza ofertele cumparatorilor straini pentru posibile riscuri de securitate nationala, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la siguranta datelor cu caracter personal pe care TikTok le administreaza sub proprietarul sau chinez.ByteDance, detinuta privat, a primit o propunere de la unii dintre investitorii sai, inclusiv Sequoia si General Atlantic, de a transfera acestora proprietatea majoritara asupra TikTok, au spus sursele. De asemenea, si alte companii si firme de investitii si-au exprimat interesul de achizitie a TikTok.Oferta investitorilor evalueaza TikTok la de 50 de ori venitul sau prevazut pentru 2020, de aproximativ 1 miliard de dolari, potrivit surselor. Prin comparatie, Snap este evaluata la de 15 ori veniturile proiectate pentru 2020, la aproximativ 33 de miliarde de dolari, potrivit companiei de analize a datelor Refinitiv.Nu este clar daca fondatorul si CEO-ul ByteDance, Yiming Zhang, va fi multumit de oferta. Una dintre surse a spus ca directorii ByteDance au discutat recent despre proiectiile de evaluare pentru TikTok care depasesc 50 de miliarde de dolari.TikTok se dezvolta rapid pe baza cresterii veniturilor din publicitate, iar echipa sa de management se asteapta sa obtina venituri de 6 miliarde de dolari in 2021, a spus una dintre surse.ByteDance, care detine alte aplicatii, inclusiv o platforma chineza similara TikTok, Douyin, si-a stabilit ca obiectiv de venit pentru 2020 o suma de aproximativ 200 de miliarde de yuani (28 de miliarde de dolari).ByteDance a fost evaluata la aproximativ 140 de miliarde de dolari la inceputul acestui an, cand unul dintre actionarii sai, Cheetah Mobile, a vandut o participatie mica, intr-un acord privat, a spus una dintre surse.Daca nu se va putea ajunge la o tranzactie pentru TikTok, ByteDance exploreaza vanzarea numai a operatiunilor americane ale TikTok, a spus una dintre surse. Nu este clar cat ar valora o astfel de vanzare si ce legaturi ar avea operatiunile TikTok din Statele Unite cu operatiunile sale globale.Nu exista certitudinea ca ByteDance va fi de acord cu vreo afacere, au spus sursele. Compania continua schimbarile structurale care vor separa afacerile americane ale TikTok de imperiul sau global, au adaugat sursele. Aceste modificari ar putea include o noua companie holding pentru TikTok si un consiliu independent, a spus una dintre surse, atentionand ca nu a fost luata nicio decizie. Compania a separat deja operatiunile TikTok de celelalte aplicatii, prin echipe dedicate.Sursele au solicitat anonimatul, deoarece discutiile sunt confidentiale.ByteDance, General Atlantic si Sequoia au refuzat sa comenteze, in timp ce Cheetah Mobile si o purtatoare de cuvant a CFIUS nu au raspuns la cererile de comentarii.CEO-ul TikTok, Kevin Mayer, a afirmat miercuri, intr-o postare pe blog, ca aceasta s-a angajat sa respecte legile Statelor Unite si ca permite expertilor sa evalueze politicile sale de moderare si sa examineze codul care ii conduce algoritmii.Pe masura ce relatiile dintre Statele Unite si China se deterioreaza in ceea ce priveste comertul, autonomia Hong Kong-ului, securitatea cibernetica si raspandirea noului coronavirus , TikTok a aparut ca un nou subiect in disputa dintre cele mai mari doua economii din lume.Saptamana trecuta, Comisia pentru securitate interna si afaceri guvernamentale din Senatul SUA a aprobat in unanimitate un proiect de lege care ar impiedica angajatii federali din SUA sa foloseasca TikTok pe dispozitivele primite de la guvern. Proiectul urmeza sa fie votat in plenul Senatului. Camera Reprezentantilor a votat o masura similara.Presedintele Donald Trump si oficialii de top ai administratiei au declarat ca iau in considerare o interdictie mai larga a TikTok si a altor aplicatii legate de China.In 2017, ByteDance a achizitionat aplicatia video Musical.ly, din Shanghai, intr-o tranzactie de 1 miliard de dolari, si a relansat-o ca TikTok in anul urmator. Aproximativ 70% din capitalul atras de ByteDance de la investitori externi a venit din Statele Unite, potrivit uneia dintre surse.