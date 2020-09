Vaslui: Centrele DGASPC din Husi si Malaiesti au iesit din carantina

Potrivit sursei citate, atat in Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Malaiesti, cat si in Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice Husi au fost luate masurile necesare pentru limitarea raspandirii virusului, la aceasta data activitatea desfasurandu-se in conditii speciale, cu continuarea respectarii masurilor de dezinfectie si cu limitarea vizitelor din partea apartinatorilor."Solutia carantinarii s-a dovedit a fi una eficienta. Am incercat sa gestionam situatia si sa traversam cat mai bine posibil aceasta perioada. Am pastrat o colaborare buna cu toate institutiile, in special cu Directia de Sanatate Publica, nefiind inregistrate probleme deosebite", a declarat Campeanu.La centrul din Husi au fost depistati pozitiv cu SARS-CoV-2 un numar de 158 de beneficiari si 32 de salariati, iar la Malaiesti au fost infectati cu noul coronavirus 22 de angajati si 41 de asistati social.