Se stinge nebunia din Centrul Vechi? Primaria Capitalei nu va mai permite terase in dreptul cladirilor cu fatade degradate din Centrul Istoric

Initiativa prevede modificarea HCGMB 114/2016 privind Regulamentul de organizare si functionare a teraselor in zonele protejate si in perimetrul Centrului Istoric Bucuresti. Pana in prezent, avizarea teraselor era interzisa doar in dreptul cladirilor "cu fatade semnificativ degradate, cu pericol de prabusire a elementelor decorative, tencuieli".Conform proiectului: "avizarea teraselor este interzisa in dreptul cladirilor cu fatade degradate, pentru care proprietarii, persoane fizice sau juridice si titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra cladirilor nu au asigurat efectuarea lucrarilor de reparatii curente, intretinere, consolidare si, dupa caz, reabilitarea energetica a anvelopei si/sau acoperisului, in conditiile legii".Constatarea si aplicarea sanctiunilor se va face de catre reprezentantii Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti, care va informa in acelasi timp si structura avizatoare din cadrul PMB.De asemenea, in cadrul sedintei a fost adoptat un amendament propus de catre consilierul municipal PNL George Nicolaie, conform caruia:- este permisa amplasarea de mobilier de terase, umbrele, pergole usoare, fara elemente de fundare care sa deterioreze carosabilul, precum si amplasarea de jardiniere mobile, cu plante ornamentale verzi, fara a obtura accesul in zona;- pe perioada evenimentelor sportive este permisa amplasarea de ecrane tv in perimetrul teraselor, in scopul urmaririi evenimentelor sportive in cauza. Pe parcursul transmisiunilor sportive, se va avea grija ca nivelul de zgomot sa nu perturbe vecinatatile imediate.Liderul grupului PSD , Aurelian Badulescu, si-a exprimat indoiala in ce priveste aplicabilitatea proiectului de hotarare, adaugand ca reprezentantii Politiei Locale vor trebui sa stabileasca daca o fatada este sau nu corespunzatoare. El a apreciat ca masura ii afecteaza pe cei din domeniul HoReCa.George Nicolaie a replicat ca Politia Locala va face doar o nota de constatare, care va fi transmisa departamentului de urbanism din PMB, unde se va lua decizia finala.Potrivit vechilor prevederi, "avizarea teraselor este interzisa in dreptul cladirilor cu fatade semnificativ degradate, cu pericol de prabusire a elementelor decorative, tencuieli. Constatarea asupra starii fatadelor si elementelor decorative se realizeaza de catre Directia Centru Istoric, Compartimentul Supraveghere si Control din Politia Locala a Municipiului Bucuresti care va elabora si transmite structurii avizatoare un raport in acest sens in cel mult zece zile de la solicitarea avizarii de catre beneficiar".