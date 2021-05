"Surprizele" care au intarziat constructia soselei de centura in Satu Mare. Stalpii electrici din mijlocului terasamentului VIDEO

"Dupa cum am scris si luni, centurile rutiere sunt foarte importante pentru scaderea timpilor de parcurs si reducerea poluarii in localitati.Astazi continuam cu Varianta de Ocolire Satu Mare, mult asteptata, dar care nu ne da motive de entuziasm privind mobilizarea in teren. Din cauza restrictiilor impuse de apropierea Aeroportului International Satu Mare, filmarea a fost facuta din avion , nu din drona, pornind de la DN19A spre nord, in sens orar.Lucrarile pe santierul celor 19,54 km de centura au inceput in iunie 2018 (adica in urma cu aproape 3 ani), iar stadiul actual este de 61%. Termenul estimat de finalizare a tot fost "impins", ultima amanare fiind de la decembrie 2021 la aprilie 2022.Este adevarat, constructorul a avut si "surprize" legate de retele de utilitati care nu figurau in proiectul initial. In plus, s-a lovit de eterna problema a relocarii Liniilor Electrice Aeriene (LEA). De exemplu, la minutul 01:15 vedem un stalp in mijlocul terasamentului, iar la minutul 07:10 un alt stalp a blocat construirea pasajului peste DJ194 (unde va exista si un nod rutier).Speram ca au fost ultimele surprize, iar noul drum va fi deschis traficului in primavara viitoare, desi lucrarea ar putea fi gata si anul acesta (cel putin pe unele segmente), daca antreprenorul s-ar mobiliza mai bine", arata cei de la Pro Infrastructura.