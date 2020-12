CEO-ul Pfizer nu este sigur ca vaccinul sau va preveni transmiterea COVID-19 catre alte persoane

"Daca eu insumi as fi vaccinat, as mai putea transmite [virusul] altor persoane?" l-a intrebat Lester Holt, de la NBC, intr-un interviu de joi seara, citat de Daily Mail.Bourla a raspuns: "Cred ca acest lucru este ceva care nu a fost inca investigat. Nu suntem siguri despre asta, in acest moment."Luna trecuta, Grupul Pfizer a anuntat ca vaccinul pe care l-a dezvoltat impreuna cu compania germana BioNTech s-a dovedit a avea o eficienta de peste 90%. Miercuri, 2 decembrie, Pfizer a primit aprobarea de la oficialii sanitari din Marea Britanie, de a incepe distribuirea acestuia pentru utilizare pe scara larga.Albert Bourla a devenit CEO al Pfizer la 1 ianuarie 2019. El a fost platit cu un salariu de baza lunar de 1,65 milioane de dolari, incepand cu 1 aprilie. Compensatia sa totala a urcat cu 82% in 2020, comparativ cu anul trecut, atingand 17,9 milioane dolari pe an, dupa cum noteaza site-ul specializat lohnspiegel.org.CITESTE SI: Ce a raspuns Valeriu Gheorghita, intrebat de la ce varsta se face vaccinul anti-COVID si cat tine imunitatea