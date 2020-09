VIDEO Cerb haituit de vanatori pana la epuizare, salvat de locuitorii unui cartier in Franta: "N-aveti pic de suflet, nu?"

Este cunoscut faptul ca cerbii si caprioarele pot muri din cauza stresului si al efortului.Era dimineata, in jurul orei 9:00, iar animalul haituit s-a prabusit la pamant, potrivit Digi24 A urmat apoi o confruntare intre locuitorii cartierului si vanatori, care au fost fortati sa-si retraga haita."Aproape de liceu si de toate de aici... N-aveti pic de suflet, nu? E numai vina voastra ce se intampla aici! Este vina voastra! Rusine! Padurea nu este a voastra! Orasul, nici atat!", le-au strigat localnicii vanatorilor."Puteti sa va strangeti cainii... si apoi sa plecati. Am sunat politia, am sunat pe toata lumea!", le-au mai spus ei.Salvat de comunitate, animalul a stat pe trotuar cateva ore pana cand si-a revenit. Frumosul exemplar s-a ridicat in picioare si a reusit sa se reintoarca in padure.