Cercetatorii au descoperit cel mai bun loc de unde se pot vedea stelele. Este aproape inaccesibil

Masuratorile oamenilor de stiinta au dus la descoperirea celui mai bun loc din care am putea sa studiem stelele, gradul de claritate asupra astrelor din acest punct depasind toate celelalte zone de pe planeta.Oamenii de stiinta spun ca acesta se afla in Antarctica, la 1.200 de kilometri de ocean, cam in mijlocul continentului. Domul A, cum este consemnat in harti, se afla la peste 4.000 de metri fata de nivelul marii, in interiorul Platoului Antarctic, noteaza Science Alert Desi Domul A se dovedeste a fi locul cel mai bun pentru observarea stelelor, este aproape imposibil sa facem asta. Temperaturile in interiorul Antarcticii pot cobori chiar si la -90 de grade Celsius."Un telescop situat la Domul A ar putea depasi performantele unui telescop similar situat in orice alt sit astronomic de pe planeta. Combinatia dintre altitudinea ridicata, temperatura scazuta, perioade lungi de intuneric continuu si o atmosfera exceptional de stabila, fac din Domul A un loc foarte atractiv pentru astronomia optica si cu raze infrarosii. Un telescop situat acolo ar putea obtine imagini mai clare si ar putea detecta obiecte mult mai mici (n.r. fata de telescoapele din alte zone)"", explica Paul Hickson, astronom al Universitatii British Columbia, Canada.In Antarctica exista deja un telescop care opereaza in conditii extrem de dure, acesta fiind situat pe Domul C, iar cercetatorii iau in calcul construirea unei astfel de instalatii stiintifice si pentru Domul A, asta pentru a putea profita de conditiile astronomice perfecte.Studiul a fost publicat in Nature.