Cercetătorii clujeni lăudați de BBC pentru că au prevăzut tot ce s-a întâmplat în pandemie recomandă evitarea unui lockdown: „Ar distruge total economia”

O echipă de cercetători de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a pus bazele unei platforme care prezintă infografice și informează cu privire la evoluția pandemiei și la cea a economiei. Până în prezent, toate previziunile lor s-au adeverit. BBC a remarcat și a utilizat unul din graficele lor.

Profesorul Levente Szasz coordonează echipa formată din cercetători ai Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai. Proiectul, „COVID-19: Romanian Economic Impact Monitor (RoEIM)”, pune la dispoziția celor interesați informații despre evoluția pandemiei în România.

Cercetătorii clujeni utilizează serii de date și metode statistice econometrice constatate, cunoscute şi utilizate la nivel global, iar ultima dată au avertizat, încă din vară, că va urma un val 4 al pandemiei. Asta în timp ce majoritatea experților România erau convinși că valul 4, dacă va exista, va fi unul slab.

O altă latură importantă a proiectului îl reprezintă studiile și prognozele economice, în care se ține cont în cele mai mici detalii de efectele directe și indirecte ale pandemiei asupra economiei României

„Ne așteptam la o mică scădere dacă e să comparăm săptămâna 18-24 octombrie cu 25-31 octombrie, ceea ce s-a adeverit. Atunci am avut și un record absolut, din păcate, peste 18.000 de cazuri. Săptămâna 25-31 e prima care aduce vești bune, suntem pe platoul valului 4 și ne putem aștepta la o ușoară scădere în continuare. Noi suntem economiști, dar de un an și jumătate suntem nevoiți să ne uităm la pandemie și să ne uităm cu evoluează lucrurile pentru că fenomenele economice depind acum în fiecare săptămână, în fiecare trimestru, fiecare an de cum evoluează pandemia”, explică Levente Szasz.

Lockdown-ul ne-ar condamna la sărăcie

Dacă în ultimul timp Alexandru Rafila și Alexandru Streinu Cercel insistă mai mult ca oricând pentru lockdown, tocmai când valul a început să scadă și să se autoepuizeze, Levente Szasz atenționează că o nouă blocare a economiei ar fi contraindicată. În condițiile în care economia României a început să recupereze pierderile față de 2020, an în care lockdown-ul din primăvară, de aproape două luni, aproape a ruinat economia, un nou lockdown ar fi un adevărat dezastru.

De altfel, anul 2020, mai exact semestrul doi, a adus cea mai severă contracție a economiei României din 1990 încoace, ba chiar din întreaga istorie modernă a țării. Milioane de români ar fi afectați direct și indirect, iar mulți dintre ei ar fi expuși sărăciei extreme și ar risca să rămână fără slujbe, în cazul unui nou lockdown, mai ales că statul nu își permite să mai pompeze sume imense de la buget, așa cum a făcut-o în 2020.

De atunci, pentru a susține economia, România a împrumutat zeci de miliarde de euro, bani care vor trebui înapoiați și vor obliga oricum bugetul național la eforturi imense. Iar România nu își mai poate permite un nou șoc de acest gen și nici nu ar avea cum să susțină economic un nou lockdown, astfel că o mare parte a economiei s-ar prăbuși complet, afectând destinele țării inclusiv pe termen mediu și lung.

„Cred că economia românească nu-și mai permite un lockdown, chiar dacă pentru anul acesta avem o previziune destul de pozitivă. Mai ales dacă ne uităm la ce se întâmplă în sectorul sanitar și cu această pandemie și valul patru, în privința economiei și a performanței economice a României și noi avem o previziune destul de optimistă pentru 2021.

Noi calculăm cu o creștere economică de 7,8% momentan pentru acest an 2021. Perspectivele noastre în acest an în privința economiei sunt destul de bune, cu condiția să nu mai existe un lockdown. Nu suntem experți în gestionarea unei pandemii, noi suntem economiști, dar strict din punct de vedere economic cred că România nu își permite un lockdown total cum a fost anul trecut, chiar în primăvara anului 2020.

În plus că și noi, pe parcursul acestui an și jumătate, am învățat despre cum putem gestiona această pandemie, care sunt instrumentele prin care o putem ține cumva sub control, chiar dacă cifrele nu ar arată acest lucru. Dar știm ce înseamnă distanțare, purtarea măștilor, vaccinul, adică se vede că este o soluție.

Adică dacă ne uităm la celelalte țări unde rata de vaccinare este mult mai ridicată, acolo acel val patru a fost mult mai mic și nu a fost un val record față de valurile anterioare. La noi, cu o rată scăzută a vaccinării, valul patru ne-a lovit cel mai tare comparativ cu oricare val din perioada anterioară. Există soluții și nu cred că un lockdown ar fi o decizie înțeleaptă”, a subliniat profesorul.

Legătura dintre pandemie și creșterea economică

Pe termen lung, însă, este greu de anticipat ce se va întâmpla. Și nu pentru că nu ar exista modele pe baza cărora să se calculeze, ci pentru că nu se poate ști de pe acum dacă vor apărea noi variante ale SARS-CoV-2, unele mai letale decât varianta Delta care a îngenuncheat o lume întreagă. Într-un astfel de caz, lucrurile s-ar complica și mai mult pe plan economic, iar situația s-ar deteriora și nu ar fi exclus să asistăm la un recul economic global, la fel ca în 2020.

„În momentul de față avem previziuni destul de optimiste, însă vedem că sunt câteva probleme structurale. În primul rând încă nu am scăpat de această pandemie și nu știm ce se va întâmpla, dacă se va repeta ce s-a întâmplat în 2021 cu varianta Delta și dacă va fi la fel de grav și anul viitor. Atunci, desigur va avea și efecte economice negative. Sigur că este un preț ce trebuie plătit pentru a gestiona o criză și acest preț trebuie plătit pe termen lung”, punctează Szasz.

Încheie totuși într-o notă ceva mai optimistă, amintind că România a reușit, chiar și într-o perioadă delicată, să revină economic atâta timp cât economia nu a fost blocată de un lockdown total.

„Această dinamică a creșterii economice și perioada scurtă în care am reușit să revenim e un semn bun, dacă ne uităm la începutul acestui an deja am fost la nivelul economic din ultimul trimestru al anului 2019.

Deci noi într-un an și jumătate am recuperat aproape toate pierderile economice acumulate în timpul pandemiei, pe când de exemplu dacă ne comparăm cu criza economico-financiară din 2008-2009, acolo economia românească a avut nevoie de 5-6 ani să recupereze acele pierderi, deci în momentul de față avem previziuni mai optimiste în privința economiei.

Totul e să nu avem mutații noi ale virusului care să dea naștere unor tulpini mai contagioase și mai agresive, de aici ar veni riscurile pentru anul 2020. Altminteri, economia României ar trebui să continue să crească, iar pandemia să dea înapoi și să avem mult mai puține cazuri”, a mai afirmat Levente Szasz.

