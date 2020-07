CERT-RO si Cyber Volunteers-19 continua initiativa de protejare a sistemului medical in fata atacurilor cibernetice

"Continua perioada dificila in care sectorul medical din Romania este puternic solicitat de pandemia COVID-19. Recent, unul dintre spitalele municipale din Romania a fost tinta unui atac cibernetic, baza de date fiind serios afectata. CERT-RO, impreuna cu un grup de profesionisti in domeniul securitatii cibernetice, au dezvoltat programul de voluntariat CV19.RO, lansat in luna mai 2020, in sprijinul furnizorilor de servicii de sanatate, pentru a face fata provocarilor crizei", mentioneaza reprezentantii Centrului.Initiativa Cyber Volunteers-19 este inspirata dupa un program similar, lansat in Marea Britanie. Obiectivul principal al actiunii este asigurarea serviciilor de prevenire si raspuns in cazul atacurilor de securitate cibernetica lansate impotriva serviciilor de asistenta medicala din Romania.CERT-RO invita conducerile spitalelor din Romania, care nu au completat pana acum formularul de solicitare pentru sprijin cu titlu gratuit si includerea in programul de management al incidentelor de securitate cibernetica, sa trimita solicitarea la adresa alerte. spitale @cert.ro.