Certificatele de stare civila vor putea fi emise online. De cand vor fi disponibile

Termenul de finalizare a informatizarii actelor de stare civila este prevazut pana la jumatatea anului 2022.De altfel, incepand din aceasta luna, taxele pentru pasapoarte, permise sau certificate de inmatriculare pot fi platite prin intermediul Sistemului National Electronic de Plata online, cunoscut sub numele de ghiseul.ro."Totodata, lucram intens la finalizarea proiectului cartii electronice de identitate a carei emitere este prevazuta in august anul viitor", a spus Marcel Vela, in cadrul unei declaratii de presa la sediul MAI.