Cetatenii din trei tari care lucreaza in Romania cu contract individual de munca, exceptati de la obtinerea avizului de angajare

"In contextul noilor modificari legislative prevazute de Legea 200/10.09.2020 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania si a Ordonantei Guvernului nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial nr. 832, sunt exceptati de la obtinere aavizului de angajare cetatenii din Republica Moldova, Ucraina si Republica Serbia, incadrati in munca pe teritoriul Romaniei, cu contract individual de munca cu norma intreaga, pe o perioada de maximum 9 luni intr-un an calendaristic", se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de Inspectoratul General pentru Imigrari.Cetatenii acestor state care doresc sa desfasoare activitati lucrative, in conditiile noilor prevederi, pot solicita viza de lunga sedere pentru angajare in munca fara a fi necesara prezentarea copiei avizului de angajare.Conform sursei citate, in primul semestru al acestui an, Inspectoratul General pentru Imigrari a primit 1.777 de cereri de eliberare a unor avize de angajare pentru cetateni provenind din Moldova, Ucraina si Serbia, dintre acesta 1.548 fiind avizate favorabil.