CFR Calatori lanseaza programul Trenurile Zapezii. Biletele costa cu 25% mai putin pentru cei care merg in statiunile montane de pe Valea Prahovei si Vatra Dornei

Preturile biletelor cu trenul

Reducerea de 25% se acorda de, pentru calatoriile pe ruta directa, la clasa a 2-a, cu trenurile InterRegio ce au ca punct de plecare/destinatie una din statiile: Sinaia, Busteni, Azuga, Predeal, Brasov, Vatra Dornei Bai hc sau Vatra Dornei, potrivit unui comunicat emis de CFR Calatori.Cu oferta Trenurile Zapezii 2021 pretul biletului pe rutaeste de 30,60 lei, cu 8,90 lei mai putin fata de pretul intreg; pe ruta Satu Mare - Predeal pretul biletului este de 84,15 lei, cu 26,75 lei mai putin fata de tariful intreg.Pentru ruta Constanta - Brasov pretul biletului este de 60,45 lei, cu 18,85 lei mai putin fata de tariful intreg, iar pentru ruta Iasi - Vatra Dornei Bai pretul biletului este de 50,70 lei, cu 15,60 lei mai putin fata de tariful intreg.Reducerile se aplica la tariful de adult si copil pentru trenuri Interregio clasa a II-a si nu se cumuleaza cu alte oferte.Biletele la pret redus se pot achizitiona: Online de pe www.cfrcalatori.ro; de la automatele de vanzare bilete din gari; direct de la casele de bilete din gari si distribuitori autorizati (agentii de turism), unde este recomandata pastrarea distantei fata de celelalte persoane.Printre acestea se numara si trenul IR Tomis Expres, Constanta - Brasov si retur, ce ofera servicii superioare, similiare trenurilor InterCity, de confort sporit si durata de parcurs redusa. De asemenea, trenurile incluse in oferta sunt formate si din vagoanele modernizate in anul in curs, ce asigura o capacitate de transport sporita si servicii de calitate superioara.CFR Calatori reaminteste ca pentru zilele de sfarsit de saptamana, pentru deplasarea intre statiunile de pe Valea Prahovei, poate fi utilizataprin care se aplica reduceri de 31% - 56% de vineri pana duminica, pentru calatoriile la clasa a 2-a cu trenurile InterRegio care circula pe Valea Prahovei pe rute intre Sinaia - Brasov si retur.