CGMB a adoptat acordarea unui stimulent financiar de 1.000 de euro pentru donatorii de plasma vindecati de COVID-19

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea , anunta, la inceputul saptamanii, ca va introduce pe ordinea de zi a sedintei de joi a CGMB un proiect in baza caruia pacientii tratati de COVID-19 care doneaza plasma ar urma sa beneficieze de un stimulent financiar in cuantum de 1.000 de euro, sub forma tichetelor de masa sau pentru medicamente."Am scris un proiect dedicat acestei nevoi stringente, impreuna cu medicii de la Administratia Spitalelor, pe care il voi adauga joi pe ordinea de zi a Consiliului General. In esenta, este vorba despre convingerea cat mai multor pacienti tratati sa fie salvatorii celor care sufera, prin intalniri, discutii, argumente umanitare. In plus, la acest efort vom adauga si un stimulent financiar in cuantum de 1.000 de euro, sub forma tichetelor de masa si/sau cadou, din care donatorii pot procura medicamente (vitamine, minerale), alimente necesare revenirii tonusului, dar si alte produse necesare", a scris Firea, marti, pe Facebook Ea mentiona ca, in mod normal, legislatia privind donarea nu prevede si stimulente financiare, dar pandemia de COVID-19 reprezinta o situatie de exceptie."Suntem in pandemie, deci intr-o situatie exceptionala. Chiar daca, in timpuri normale, legislatia privind donarea nu prevede si stimulente financiare, acum suntem intr-o situatie de exceptie. Prin urmare, este nevoie de o exceptie de la lege, pentru a salva cat mai multe vieti! Nu cred ca ar fi normal sa ne incurcam in prea multe detalii birocratice si cutumiare, atunci cand este vorba despre un interes superior: salvarea romanilor care sufera de o forma severa a infectiei COVID-19", a sustinut primarul general.