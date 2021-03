Chef Adrian Pop a murit dupa ce a participat la o petrecere ilegala in circumstante inca neclare. Anuntul facut de un prieten

Anchetatorii iau in calcul mai multe piste. Exista informatii ca bucatarul ar fi cazut si s-ar fi lovit grav in timpul petrecerii, dar si ca ar fi fost batut de un alt participant la chef.Unul dintre colegii de breasla a sustinut ca totul ar fi plecat de la partida de skandenberg, intre victima si o ruda a sarbatoritului. La petrecere au luat parte si mai multi politisti, desi astfel de evenimente au fost interzise in ultima perioada.Tristul anunt a fpst facut de unul dintre prietenii bucatarului. "Ramas bun, coleg drag, odihneste-te in pace!Adi ramane in amintirea noastra ca un coleg exemplar, mentor si antrenor pentru generatii intregi de profesionisti si un invingator pe terenul competitiilor culinare.Nu te vom uita niciodata!Colegii din ANBCT", a scris acesta pe Facebook "Cu privire la desfasurarea evenimentului privat, imprejurare prin care s-ar fi incalcat interdictiile impuse in perioada starii de alerta, la care ar fi participat doi politisti clujeni, precizam ca la data de 10 martie a.c., conducerea inspectoratului a dispus efectuarea de verificari", a declarat Beatrice Milonean, purtator de cuvant IPJ Cluj, pentru stirileprotv.ro.CITESTE SI: Chef Adrian Pop se zbate intre viata si moarte, dupa petrecerea de la Cluj! Nu se stie cine l-a lovit la cap Printre martori se numara si un alt bucatar cunoscut, Paul Siserman. Acesta a lasat de inteles ca lucrurile au degenerat la petrecere, inainte ca prietenul sau sa fie lovit grav."Au stat impreuna, au discutat, au baut impreuna, pentru ca asta e adevarul, s-au consumat si bauturi alcoolice. S-a facut un asa numit concurs de skandenberg ad-hoc. Era destul de nelinistit, pentru ca deja se vehiculau tot felul de acuze, vorbe urate. Inainte sa iasa afara. El era jos, balta de sange foarte mare" a spus unul dintre pritenii bucatarului, Paul Siserman.Adi Pop a ajuns in stare grava la spital, iar medicii s-au aratat de la inceput rezervati cu privire la sansele de supravietuire. Administratorul localului unde a avut loc petrecerea si 8 invitati au fost sanctionati cu 3.500 de lei. Totodata, a fost deschis si un dosar penal pentru vatamare corporala.