China planuieste sa lanseze saptamana viitoare o misiune spre Luna, fara echipaj uman

Aceasta va fi prima incercare a unei natiuni de preluare de mostre de pe satelitul natural al Pamantului in ultimele patru decenii.Sonda Chang'e-5, botezata astfel dupa zeita chineza a Lunii, va colecta materiale care sa ii ajute pe cercetatori sa inteleaga mai multe despre originea Lunii si formarea ei. Misiunea va testa abilitatea Chinei de a preleva de la distanta mostre din spatiu, inaintea altor misiuni mai complexe.Daca se va incheia cu succes, China va deveni a treia tara care a adus pe Pamant probe de pe suprafata Lunii, dupa Statele Unite si Uniunea Sovietica, in urma cu mai multe decenii.De cand misiunea Luna 2 a Uniunii Sovietice a ajuns pe suprafata satelitului natural in 1959, fiind primul obiect creat de om care a ajuns pe un alt corp celest, putine tari, intre care Japonia si India, au lansat ulterior misiuni spre Luna.In programul Apollo, in care au ajuns primii oameni pe Luna, Statele Unite au dus 12 astronauti pe parcursul a sase zboruri, intre 1969 si 1972, care au adus pe Pamant 382 kilograme de roca si sol.Uniunea Sovietica a avut trei misiuni robotice de succes in anii 1970, care au colectat probe. Ultima, Luna 24, a extras 170,1 grame de probe din Mare Crisium, in 1976.Sonda chineza, programata sa fie lansata zilele viitoare, va incerca sa colecteze 2 kg de mostre dintr-o zona nevizitata pana acum - Oceanus Procellarum.Explorarea Apollo - Luna, "esentiala pentru cunostintele noastre, a fost facuta intr-o zona care reprezinta mult mai putin de jumatatea suprafetei lunare", a spus James Head, cercetator la Brown University.Datele rezultate din misiuni ulterioare efectuate la nivel orbital au aratat o mare diversitate de tipuri de roci, mineralogii si perioade decat colectiile Apollo-Luna, a mai spus el.Misiunea Chang'e-5 ar putea ajuta la gasirea raspunsurilor pentru intrebari precum cat timp a existat activitate vulcanica pe Luna si cand s-a disipat campul ei magnetic.Odata ajunsa pe orbita, sonda ar trebui sa trimita doua vehicule. Un modul ar urma sa sape si sa transfere mostrele de sol si roca unui vehicul care le va duce catre modulul ramas pe orbita. Apoi, probele vor fi transferate intr-o capsula care va reveni pe Pamant.China a aselenizat prima data in 2013. In ianuarie 2019, sonda Chang'e-4 a ajuns pe partea indepartata a Lunii, inregistrand o premiera.Pe parcursul urmatorului deceniu, China planuieste sa infiinteze o baza robotica care sa exploreze regiunea polului sudic. Aceasta ar urma sa fie dezvoltata cu ajutorul misiunilor Chang'e-6, 7 si 8, pana in 2030, si extinsa in anii 2030, inaintea trimiterii aici a unor echipaje umane.Pana in 2030, China vrea sa obtina si probe de pe Marte. In luna iulie, a trimis o sonda fara echipaj uman spre Marte, aceasta fiind prima misiune independenta a sa catre alta planeta.