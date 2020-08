Chinurile la care a fost supusa o adolescenta de 15 ani timp de trei zile. A fost rapita de un tanar in Zalau, violata si batuta cu biciul

Totul s-a petrecut in perioada 16-18 august, in cartierul Ortelec din Zalau, in urma unei vizite pe care tanara si mama acesteia au facut-o familiei tanarului. Potrivit procurorilor care au instrumentat cazul, la finalul vizitei, barbatul s-a oferit sa le duca pe cele doua inapoi acasa cu caruta insa, odata ajunsi la destinatie, a lasat-o doar pe mama sa coboare.Intors acasa impreuna cu adolescenta de 15 ani, barbatul a inchis-o intr-o incapere. Ori de cate ori aceasta cerea sa fie eliberata, tanarul a lovit-o brutal. Intr-una din zile, fata a reusit sa scape, dar a fost prinsa si batuta cu biciul peste picioare. Mai mult, in ultima noapte petrecuta in locuinta agresorului, victima a fost violata, relateaza Adevarul.ro Adolescenta a fost salvata dupa a reusit sa ia legatura cu concubinul sau prin telefon. Dupa ce i-a povestit chinurile la care era supusa, acesta i-a alertat pe politisti care au descins in casa tanarului de 21 de ani si au eliberat-o pe victima.Politistii au sesizat Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, fata fiind preluata si internata intr-un centru de pe raza judetului.In ceea ce il priveste pe agresor, acesta a fost retinut, pentru ca apoi sa fie adus in fata instantei cu propunere de arestare preventiva. Magistratii Judecatoriei Zalau l-au trimis dupa gratii pentru 30 de zile, pentru comiterea infractiunilor de viol, lipsire de libertate si lovire si alte violente.