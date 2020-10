Primarul Mihai Chirica a fost depistat cu COVID-19. Mai multi sefi din Primaria Iasi sunt infectati cu noul coronavirus

Potrivit informatiilor, primarul Iasiului este asimptomatic.Anterior, a fost confirmat pozitiv si viceprimarul Gabriel Harabagiu.Viceprimarul Gabriel Harabagiu a declarat ca in perioada 1 - 4 octombrie, alaturi de trei persoane, a efectuat un pelerinaj in Grecia. La doua zile dupa intoarcerea in Iasi, cu totii au fost confirmati pozitiv, inclusiv soferul care i-a transportat."In microbuz am fost patru persoane si soferul. Ne-am intors luni dimineata, in jurul orei 4,00. In cursul zilei de luni am avut intalniri doar cu persoanele de la cabinet si am participat la sedinta Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta. Conform normelor in vigoare, am purtat masca de protectie. In cursul serii de luni m-a sunat soferul masinii cu care am fost in pelerinaj in Grecia pentru a-mi spune ca este pozitiv. M-am autoizolat. Marti m-am simtit rau, simteam o durere musculara, mi-am facut testul. Ulterior am aflat ca acesta a iesit pozitiv", a explicat viceprimarul Gabriel Harabagiu.In Primaria Iasi mai este infectat directorul Vasile Tiron, seful Directiei Relatii Publice si Transparenta Decizionala, dar si cativa functionari.