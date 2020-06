Chitara lui Kurt Cobain a fost vanduta la licitatie pentru 6 milioane de dolari

Ziare.

com

Cumparatorul, care a fost prezent la sesiunea de vanzari organizata in Beverly Hills (California), este antreprenorul australian Peter Freedman, fondator al Rode Microphones, potrivit unui comunicat al casei Julien's, citat de AFP.Freedman a anuntat ca va prezenta instrumentul in mai multe orase din lume, incasarile din expozitii vor merge catre actiuni caritabile care sa sustina lumea spectacolului.Pretul, de 6 milioane de dolari cu taxe incluse, este mult peste cel de pornire, stabilit de casa la un milion de dolari.Pana in prezent, cea mai scumpa chitara din lume era un Fender Stratocaster, botezata "Black Strat" si folosita de chitaristul formatiei Pink Floyd , David Gilmour. Ea a fost vanduta de muzician pentru 3,975 de milioane de dolari, la o licitatie organizata in iunie 2019 de casa Christie's, in beneficiul cauzelor caritabile.Chitara semi-acustica a lui Kurt Cobain, vanduta sambata, este un model rar, D-18E, fabricat de lutierul american Martin in 302 exemplare, acesta fiind din 1959.Chitara corespundea regulilor emisiunii "Unplugged" a canalului american MTV, in care artistii invitati nu foloseau decat instrumente acustice sau semi-acustice.Concertul "Unplugged", inregistrat la New York, pe 18 noiembrie 1993, reprezinta apogeul Nirvana, unul dintre cele mai marcante grupuri rock din anii 1990, care a impus miscarea grunge.Kurt Cobain, depresiv si dependent de heroina, s-a sinucis la sase luni dupa aceasta prestatie, pe 5 aprilie 1994.Chitaristul si cantaretul nu a vazut albumul "Unplugged", care s-a impus pe primul loc in vanzari de la lansare, in noiembrie 1994. Potrivit revistei Billboard, discul s-a vandut in peste 5 milioane de copii in Statele Unite.Chitara a fost vanduta impreuna cu carcasa, personalizata de Kurt Cobain, precum si cu bilete de depozitare a bagajelor.La sfarsitul lui octombrie 2019, celebrul pulover verde maslina purtat de Kurt Cobain in timpul aceluiasi concert "Unplugged" a fost vandut pentru 334.000 de dolari, in cadrul unei licitatii organizate de Julien's Auctions.