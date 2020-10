Christian Tour estimeaza ca va incheia anul cu vanzari comparative cu cele din 2010. "Uraganul a batut asupra turismului la toate nivelurile"

Comparativ, cifra de vanzari in 2019 pentru compania Christian 76 Tour SRL a fost de circa 110 milioane euro."Uraganul a batut asupra turismului la toate nivelurile, in hoteluri, agentii de turism, companii de transport , dar si in randul ghizilor sau lucratorilor sezonieri din domeniu, schimba dinamica si trendurile de consum ale romanilor in materie de vacante si determina antreprenorii romani din bransa sa dezvolte noi linii de business pentru a se consolida. Sezonul turistic 2020 se arata a fi cel mai atipic din ultimii ani, dat fiind contextul raspandirii epidemiei de coronavirus . Toate calculele si proiectiile pozitive facute de organizatorii de vacante din Romania la inceputul anului au fost date complet peste cap de izbucnirea pandemiei si introducerea restrictiilor de calatorie", spun reprezentantii companiei.Ȋn Romania, startul sezonului principal de vacante a fost posibil cu o intarziere de mai bine de trei luni si sub influenta restrictiilor de calatorie."Ȋn ciuda acestor incoveniente si al climatului general instabil, multi romani au ales totusi sa infrunte pandemia si sa se bucure de vacanta mult asteptata, spun touroperatorii romani. Sezonul de vara 2020 a fost unul modest si cel mai provocator pentru noi, dupa 23 de ani de business in turism. Am fost fortati de imprejurari sa luam unele decizii nu tocmai populare ori favorbaile tuturor, insa au reprezentat solutia de mijloc gasita pentru a putea traversa perioada aceasta dificila", spune Cristian Pandel.Ȋn ciuda restrictiilor, in aceasta vara, peste 220 de curse charter ale Christian Tour au decolat spre destinatii de vacanta din Grecia, Turcia sau Egipt. Acestora adaugandu-li-se si programele de sejur cu autocarul sau cu masina proprie in Romania si Bulgaria, multe alte destinatii ramanand insa inoperabile in acest sezon.Ȋn aceste conditii, ale unui sezon total neasteptat, proprietarii de afaceri in turism au fost fortati de imprejurari sa gaseasca solutii rapide si viabile pentru a asigura continuitatea si stabilitatea agentiilor, dar mai ales pentru siguranta vacantelor. Ȋn cazul Christian Tour, proprietarii au optat inca din primavara acestui an pentru consolidarea companiilor cu activitati comune in sfera turismului, intr-o entitate comuna, Christian Tour Holding. Entitatea din care face parte si touroperatorul Christian Tour, detinand un capital social evaluat la peste 25 milioane euro."O valoare semnificativ mare a capitalului social ne confera stabilitate pe piata autohtona, puternic impactata de efectele pandemiei. Am ales aceasta solutie si pentru a putea deschide noi linii de business prin care sa sustinem turismul in aceasta perioada atat de grea. De asemenea, am reusit sa prelungim polita de asigurare a insolvabilitatii agentiei noastre pentru urmatorul an. Practic, prin acest instrument de asigurare fiind garantate toate sumele incasate cu titlu de avansuri si toate vacantele ce urmeaza sa se desfasoare pana in decembrie 2021", mai spune Pandel.Efectele pandemiei de coronavirus se vor resimti pe termen lung in activitatea din turism, si asta nu doar in Romania ci la nivel global, crede Cristian Pandel, care estimeaza ca agentia sa va incheia anul 2020 cu vanzari de circa 40 de milioane de euro "cam cat avea Christian Tour cu zece ani in urma" si crede ca vor trece probabil 2-3 ani pana sa revina la nivelul din 2019.De aceea, antreprenorul roman a luat inca din luna aprilie a acestui an, decizia de a extinde activitatile grupului sau de firme si catre alte segmente economice."Am ales calea reinventarii. Lucram intens la extinderea activitatilor noastre prin noi proiecte de anvergura, care sa ne asigure resursele necesare pentru a traversa dificultatile din turism. Vom lansa in curand pe piata un proiect inedit pe zona de retail, cu prezenta atat online, cat si fizica. Mizam pe un concept inedit si adaptat vremurilor pe care le traim, cu focus asupra familiilor care deja ne aleg de multi ani pentru vacantele memorabile" a mai spus Pandel.Prin aceste noi proiecte, el isi propune totodata sa ofere optiuni de reconversie profesionala pentru multi dintre angajatii sai actuali si sa se foloseasca la maxim de infrastructura si resursele detinute de grupul sau de firme, asa cum sunt flota de autovehicule, autogara si zona de depozitare adiacenta acesteia ori spatiile anumitor sedii ale agentiilor de turism.Christian Tour este una din cele mai mari agentii de turism din Romania. Infiintata in 1997, compania este detinuta de Cristian Pandel si este prezenta atat in tara, prin agentii proprii si francize, cat si in strainatate, in Republica Moldova, Grecia, Turcia, Spania si SUA.