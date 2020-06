Chrome va consuma mai putina memorie pe Windows 10

Ziare.

Unul din cele mai mari reprosuri care i s-au facut lui Chrome de-a lungul timpului, dincolo de faptul ca este controlat de Google in asa fel incat sa avantajeze business-ul de reclame si celelalte produse ale companiei, a fost legat de consumul exagerat de memorie RAM.Chrome a fost gandit sa profite cat mai mult de memoria RAM disponibila si sa tina cat mai multe date in RAM pentru a functiona mai rapid. Aceasta abordare, insa, a creat probleme, in special pe sistemele care nu dispun de multa memorie.Acum, in urma colaborarii cu Microsoft , care si-a construit propriul browser pe motorul Chromium, Google a dobandit acces la librarii de Windows 10 la care nu avea acces anterior si isi poate optimiza mai bine browser-ul pentru acest sistem de operare.Una din versiunile viitoare de Chrome va face trecerea la un nou sistem de gestionare a memoriei, numit "Segment Heap" si folosit deja de Edge, pe care-l poate folosi in urma colaborarii cu Microsoft.Noul sistem de gestionare ar urma sa duca la reducerea consumului de memorie cu aproximativ 27%. Cu scaderea consumului de memorie, se va reduce si cel de energie, care va antrena o imbunatatire a autonomiei pe laptopurile cu Windows 10.Efectele concrete vor varia de la sistem la sistem, insa vor fi cel mai vizibile pe PC-urile care au la dispozitie o cantitate mai mica de memorie RAM si in cazul utilizatorilor care tin foarte multe taburi deschise.