FOTO VIDEO Vestul Greciei, lovit de un ciclon tropical mediteranean. "Cadeau copaci peste tot"

Very strong winds and lots of sea foam being blown in at the coast in #Kefalonia Island, Greece this morning 18th September as #Medicane #Ianos makes landfall! Video by 📸 https://t.co/EVr5SlnO71 pic.twitter.com/28ETSaixBU - WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) September 18, 2020

First light of the day #medicane #ianos #janus now in full effect. Power outages i most part of Zakynthos Island and many damages reported. pic.twitter.com/KvN236nn8Y - Constantine (@Constantine_Sin) September 18, 2020

"Cadeau copaci peste tot", a afirmat prefectul Insulelor Ionice, Rodi Kratsa, precizand ca nu s-a semnalat nicio victima pana acum.Uraganul Ianos se deplaseaza catre sud, a adaugat Kratsa.Doua zboruri Ryanair cu destinatia Cefalonia au fost directionate catre Atena, iar legaturile maritime cu insula au fost intrerupte.Si pe insulele Itaca si Zante s-au semnalat pene de curent si circulatia pe unele drumuri a fost intrerupta. Au fost afectate de intemperii si insulele Corfu si Leucada, dar in mai mica masura.Un vas care era ancorat in Itaca a fost dus de valuri, dar cei doi pasageri au reusit sa ajunga la mal. Un alt vas s-a scufundat in portul Zante, insa pasagerii sai, cetateni belgieni, au scapat nevatamati.Grecia a mai fost lovita de un uragan in 2018, atunci murind doi oameni pe Insula Evia.