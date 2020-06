CIM: Recuperarea prejudiciului din Dosarul ICA. Documentul prin care Dan Voiculescu si Mihai Gadea vor sa "fenteze" Statul cu un milion de lei

Ziare.

Prejudiciul era de 266.171.892 de lei la jumatatea anului 2017, dar a crescut la peste 80 de milioane de euro dupa ce Voiculescu si-a rascumparat una dintre proprietatile obtinute din bani castigati ilegali, in septembrie 2019, potrivit deciziei definitive a judecatorilor.ANAF a cautat persoanele care aveau sa-i restituie bani lui Voiculescu, in incercarea de a aplica condamnarea dispusa de fostul judecator Camelia Bogdan. Printre persoanele datornice se afla Mihai Gadea, seful Antena 3, care imprumutase de la Voiculescu nu mai putin de un milion de lei, din care platise, la momentul respectiv, putin peste un sfert.Lui Gadea i s-a pus poprire pe conturi in anul 2016, ANAF incercand sa-l oblige sa restituie statului banii pe care ii avea de dat lui Voiculescu. Cu toate acestea, Voiculescu a semnat, din puscarie, un document prin care afirma ca i-a fost rambursata in totalitate suma de catre Gadea.Documentul a fost folosit in instanta , cand s-a dezbatut legalitatea sechestrului aplicat de ANAF pe conturile lui Gadea, dar cu toate ca au existat suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, ANAF nu a sesizat procurorii.Astfel, fiscul a fost nevoit sa ridice sechestrul asupra conturilor lui Gadea, ceea ce a insemnat pierderea a 700.000 de lei din prejudiciul inca nerecuperat.Fapta s-ar prescrie in 12 mai 2021, astfel ca procurorii mai au la dispozitie sub un an pentru a investiga presupusul fals comis de Voiculescu, cand a intocmit documentul din inchisoare.