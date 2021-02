Cimpeanu: "Cei mai multi copii infectati sunt la Bucuresti, Cluj si Arad". Ce le recomanda parintilor

Un milion de teste rapide pentru scoli

El ii indeamna pe parinti sa nu isi trimita copiii in colectivitate daca au fie si "cele mai mici simptome de boala" pentru ca pot pune in pericol viata rudelor bolnave ale altor copii.CITESTE SI: Ministrul Educatiei: "Nu se elimina transportul gratuit pentru elevi. Pentru studenti sunt anumite discutii la Ministerul Transporturilor" "Rata de depistare a cazurilor pozitive in scoli este mult, mult sub rata generala de infectare a populatiei din Romania. Daca vorbim de elevi, cei 244 de elevi, inseamna 1 la 10.000 rata de infectare pe patru zile, rata cumulata de infectare. Acelasi procent este scazut totusi si in ceea ce priveste procentul personalului din invatamant infectat.Pana acum, rezultatele nu sunt cauzate de transmiterea in scoli. De acum incolo insa, de saptamana viitoare, ceea ce va aparea ca plus peste aceasta rata de infectare putem considera, din pacate, ca e determinat de reluarea scolii. Pana acum, nu", a declarat ministrul Educatiei, joi seara, la Digi 24.Sorin Cimpeanu a explicat ca in opt judete nu sunt cazuri de elevi confirmati in ultimele zile cu COVID-19, ia in 10 judete nu sunt cadre didactice infectate.In judetele Cluj, Arad si in municipiul Bucuresti sunt, conform raportarilor de joi dupa-amiaza, 122 de copii infectati, reprezentand jumatate din numarul copiilor infectati la nivel national, identificati pe baza de teste."Cred ca asta ne face sa tragem niste concluzii cu privire la respectarea regulilor. Fac un indemn catre parinti, in cazul in care depisteaza, observa cele mai mici simptome este puternic recomandat sa nu isi trimita copiii in colectivitate chiar daca epidemiologii, medicii spun ca cei mici nu dezvolta forme grave de boala, trebuie ca fiecare parinte sa se gandeasca ca, prin transmiterea acestui virus in familiile celorlalti, se poate ajunge la persoane cu vulnerabilitati majore si acesta este un gand care pe mine ma sperie si ar trebui sa sperie orice parinte care observa o stare atipica la propriul copil", a adaugat ministrul.Acesta a mentionat ca elevii aflati in aceste situatii nu vor primi absente, iar ministerul insista pentru transmiterea cursurilor si online.Cimpeanu a afirmat ca au fost trimise in teritoriu un milion de teste rapide si ca acestea trebuie sa ajunga in cele 18% dintre scoli care au cabinet medical."Daca nu exista cabinet si personal medical nu are cine sa administreze aceste teste, deci nu are niciun sens sa ajunga in scoli, pentru ca am intalnit solicitari de a trimite in scoli teste antigen, ca sa le administreze cine? Dupa care am primit informatii cum ca scolilor care nu au cabinete medicale li se cere sa raporteze la DSP cate teste a facut. Pai cate teste sa faca, daca nu au primit teste, nu are cine sa le administreze?", a mai aratat ministrul.Reprezentantii Ministerului Educatiei au prezentat situatia la nivel national, care arata ca numarul elevilor confirmati in perioada 8-11 februarie este de 244, iar cel al claselor cu activitate suspendata la data de 11 februarie - 171. De asemenea, in perioada 8-11 februarie au fost confirmati 329 de angajati."Incidenta cumulata in randul elevilor pe cele 4 zile de la debutul semestrului II (1 caz de elev confirmat/10.000 elevi) este mult mai mica decat in randul populatiei generale. Exista 8 judete in care nu s-a inregistrat niciun caz de infectare in randul elevilor (AG, BR, GR, NT, SB, SM, TL si VL). Luand in considerare perioada de incubatie, primele cazuri de Sars CoV-2 identificate in scolile din Romania au la baza infectarea in saptamana premergatoare inceperii scolii", a transmis, joi, Ministerul Educatiei.