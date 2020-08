Cinci ani de inchisoare pentru incalcarea ordinului de protectie. Legea cu pedepse drastice pentru agresori a intrat in vigoare sambata, 22 august

Cum se aplica legea

Presedintele Iohannis a promalgat actul normativ miercuri, 21 august 2020. Pana acum, pedeapsa pentru aceasta infractiune e de cel mult un an de inchisoare.De fapt, asa cum apare in Legea nr. 183/2020 (care modifica Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice), pedepse cuprinse intre sase luni si cinci ani de inchisoare vor primi, din 22 august, cei impotriva carora a fost emis un ordin de protectie si care nu respecta masurile stabilite prin intermediul acestuia, scrie avocatnet.ro In cazul violentei domestice, vor putea fi pedepsiti mai drastic agresorii care:- refuza sa fie evacuati temporar din locuinta;- nu permit accesul victimei sau a copiilor in locuinta familiei;- nu respecta limitarea dreptului de folosinta asupra unei parti a locuintei comune, astfel incat sa nu vina in contact cu victima;- nu respecta obligatia de a pastra distanta minima stabilita fata de victima, fata de resedinta sau locul de munca ori fata de membrii familiei acesteia;- nu respecta interdictia de a se deplasa in anumite localitati sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventeaza ori le viziteaza periodic;- refuza sa poarte un sistem electronic de supraveghere;contacteaza, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, victima;- refuza sa predea armele detinute;- refuza consilierea psihologica, psihoterapia ori internarea nevoluntara dispusa de instanta - nu se prezinta periodic, la intervalul stabilit de instanta, la sectia de politie competenta;- nu dau informatii politistilor despre noua adresa de domiciliu, in cazul in care a fost evacuat din locuinta familiei.Pedeapsa cu inchisoarea de pana la cinci ani se va aplica si in cazul nerespectarii masurilor stabilite printr-un ordin de protectie provizoriu, care sunt, in afara celor dispuse de instanta, similare cu cele de mai sus.Totodata, legea de modificare prevede si introducerea obligativitatii asigurarii unui avocat din oficiu pentru persoanele care solicita un ordin de restrictie si care nu au un avocat propriu. In prezent, victima violentelor domestice poate solicita asistenta unui avocat desemnat din oficiu, dar nu i se ofera automat.Proiectul de lege initiat de parlamentarii Pro Europa Mihaela Hunca , Gabriela Podasca si Oana-Silvia Vladuca modifica Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestica si a fost adoptat, decizional, de catre Camera Deputatilor pe 28 iulie.