Cinci cutremure inregistrate in Romania in noaptea de joi spre vineri. Zonele in care s-au produs seismele

Primul seism a avut loc ora 20:37:23, in Vrancea, judetul Buzau, si a avut magnitudinea 3.0. Cutremurul s-a produs la adancimea de 114 kilometri.Al doilea seism a fost la ora 22:00, in Vaslui, si a avut magnitudinea 2.9. Cutremurul s-a produs la doar 6 kilometri adancime. Acesta a fost urmat de un altul de 2.1, la doar 14 minute distanta, la aceeasi adancime.La ora 00:39 a avut loc un alt seism, in Vaslui, cu magnitudinea 4.2 pe Richter, la adancimea de 8 kilometri, urmat de un cutremur de 2,6 cinci minute mai tarziu, la ora 00:43, la adancimea de 5 kilometri.