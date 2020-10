Cinci morti in cel mai mare focar de COVID-19 din judetul Sibiu, la un centru pentru varstnici

Trei noi focare de Covid-19, descoperite in judetul Sibiu, in total avand 94 de cazuri

Andreea Stefan, purtatorul de cuvant al Prefecturii Sibiu, a transmis, miercuri, faptul ca cinci dintre beneficiarii serviciilor centrului de ingrijire a persoanelor varstnice, din localitatea Selimbar, au murit. Aici a fost declarat cel mai mare focar de COVID-19 din judet."In cadrul unui Centru de ingrijire a persoanelor varstnice din Selimbar, unde DSP Sibiu a identificat un focar de infectie, conform raportarii de miercuri, un numar de 41 de beneficiari si 15 angajati au fost testati pozitiv. In acest moment, un numar de 15 beneficiari sunt spitalizati, iar 21 sunt izolati in cadrul centrului. In ceea ce priveste personalul, 9 persoane sunt spitalizare, iar 6 sunt izolate la domiciliu. Pana la acest moment, au decedat 5 beneficiari confirmati pozitiv", a spus Stefan.In 30 septembrie a fost declarat cel mai mare focar de coronavirus din judetul Sibiu, la un centru privat pentru varstnici din Selimbar. In prezent, 56 de persoane au fost testate pozitiv, din care 41 sunt beneficiari ai centrului. In centru au fost testate in total 115 persoane, respectiv 76 de beneficiari si 39 de angajati.Trei noi focare de Covid-19 au fost descoperite in judetul Sibiu, avand in total 94 de cazuri. Cel mai mare focar este la un camin pentru varstnic din localitatea Seminbar, unde sunt confirmati 41 de beneficiari si 15 angajati.Prefectura Sibiu a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca Directia de Sanatate Publica Sibiu a identificat trei noi focare de infectie cu SARS CoV-2.Cel mai mare focar, cu 56 de cazuri este la un camin de varstnici din localitatea Selimbar."In cadrul unui Centru de ingrijire a persoanelor varstnice din Selimbar, unde DSP Sibiu a identificat un focar de infectie, conform raportarii de astazi, 7 octombrie a.c. un numar de 41 de beneficiari si 15 angajati au fost testati pozitiv. In acest moment un numar de 15 beneficiari sunt spitalizati, iar 21 sunt izolati in cadrul centrului. In ceea ce priveste personalul, 9 persoane sunt spitalizare iar 6 sunt izolate la domiciliu. Pana la acest moment au decedat 5 beneficiari confirmati pozitiv", a transmis Prefectura Sibiu.De asemenea, la o unitate asemanatoare din Saliste evolueaza un focar cu 32 de cazuri pozitive, dintre care 31 sunt beneficiari si un angajat."In acest caz s-a demarat ancheta epidemiologica si s-a dispus evaluarea clinica a tuturor cazurilor, aceasta fiind in curs de efectuare. Au fost identificati un numar de doi contacti de familie pentru care s-a dispus masura carantinei la domiciliu. De asemenea s-a efectuat dezinfectia in cadrul intregii unitati si se monitorizeaza atent starea de sanatate a tuturor angajatilor si beneficiarilor", mai anunta Prefectura.Cel de-al treilea focar, cu sase cazuri pozitive, a fost depistat in cadrul unei societati producatoare de confectii."In acest caz s-a demarat o ancheta epidemiologica in cadrul careia au fost identificati sapte contacti de familie si 12 contacti de serviciu. Pentru cei 19 contacti, s-a dispus masura carantinei la domiciliu. Pentru cele sase persoane confirmate pozitiv s-a dispus evaluarea clinica in spital", a precizat sursa citat.Totodata, intre 2 si 6 octombrie, a fost facuta dezinfectia in cadrul societatii, iar aici activitatea a fost intrerupta pana pe 12 octombrie.Miercuri, in judetul Sibiu sunt active 405 cazuri de Covid-19.