Cinci pacienti cu COVID-19 aflati in stare grava, transportati cu o aeronava a Fortelor Aeriene Romane de la Bucuresti la Targu Mures

"O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, efectueaza vineri, 18 decembrie, o misiune umanitara pe ruta Otopeni - Targu Mures pentru transportul, in regim de urgenta, a cinci pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2, aflati in stare grava", arata Minsterul Apararii, intr-un comunicat de presa.Echipa medicala este formata din specialisti din cadrul Ministerului Apararii Nationale si SMURD Bucuresti, iar transportul pacientilor de la unitatile spitalicesti catre aeroport s-a facut cu ambulante ale SMURD si ale Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov.Aeronava a decolat din Baza 90 Transport Aerian in jurul orei 18.00.Un zbor similar a avut loc joi seara, cand cinci pacienti bolnavi de COVID-19 au fost transportati de la Bucuresti la Sibiu si Iasi.CITESTE SI