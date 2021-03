Cinci persoane, cercetate in cazul unei spargeri la o casa de amanet din Sectorul 5. Doi suspecti au fost arestati preventiv

Potrivit Politiei Capitalei, duminica dimineata, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, politisti ai Sectiei 24 din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au pus in aplicare 5 mandate de perchezitie domiciliara intr-un dosar penal in care se fac cercetari pentru furt calificat. Cercetarile au inceput ieri dimineata , dupa ce o femeie a reclamat faptul ca in noaptea de 4 spre 5 martie a.c., persoane necunoscute au patruns in interiorul unei societati comerciale din sectorul 5 dupa ce au fortat si dislocat un perete metalic si au sustras mai multe telefoane mobile in valoare de aproximativ 80.000 de lei precum si suma 10.000 de lei", arata sursa citata.In urma cercetarilor, politistii au identificat 4 barbati banuiti de savarsirea faptei, precum si o femeie care i-ar fi sprijinit pe acestia prin ascunderea bunurilor.Cei cinci au fost dusi la audieri, ulterior fiind retinuti. Magistratii au decis apoi ca doua persoane sa fie arestate preventiv, o alta sa fie plasata in arest la domiciliu, iat celelalte doua - sub control judiciar.Totodata, in urma perchezitiilor politistii au reusit recuperarea in proportie de 70% a prejudiciului cauzat.Cercetarile sunt continuate de Sectia 24 Politie sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5.