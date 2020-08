Cinci raniti, printre care si un copil, in urma unui accident intre Sura Mica si Ocna Sibiului. O femeie este in coma

In starea cea mai grava este o femeie de 32 de ani, care este in coma."SAJ Sibiu trimite de urgenta un echipaj de tip C la un accident rutier produs intre localitatile Ocna si Sura Mica. Sunt implicate trei autoturisme si din primele informatii cinci persoane. O persoana de sex feminin a fost incarcerata. La locul accidentului se deplaseaza si forte ISU. Persoana de sex feminin de aproximativ 32 ani este asistata de echipajul SAJ, se afla in stare comatoasa, a fost intubata si prezinta traumatism cranian, coma, multiple fracturi contuzii si escoriatii", au anuntat cei de la Ambulanta Sibiu.Un sofer de 18 ani a patruns pe acostamentul drumului, a derapat si a patruns pe contrasens unde a intrat in alte doua masini."Din primele cercetari, se pare ca soferul unui turism, de 18 ani, in timp ce conducea spre Sibiu, a patruns pe acostamentul din dreapta, a derapat, a pierdut controlul directiei de deplasare si a patruns pe contrasens unde a intrat in coliziune cu doua turisme conduse regulamentar din sens opus. La volanul celor 2 masini conduse regulamentar se aflau o femeie in varsta de 32 de ani si un barbat in varsta de 37 de ani. Toti cei implicati sunt din municipiul Sibiu. Mai multe persoane au fost transportate la spital, printre care si un copil in varsta de 7 ani. Trafic este blocat in continuare", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter.