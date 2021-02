Cinci romani s-au asociat pentru a-si exploata sexual sotiile. Cum au facut "Turul Frantei" al proxenetismului

Inchiriau apartamente in diverse orase din Franta, iar femeile castigau lunar intre 5.000 si 7.000 de euro. Reteaua a fost demascata datorita unui apel anonim, un om observand clientii care intrau si ieseau dintr-un apartament din Meaux, de langa Paris. Politia a primit un pont referitor la activitatea pe care o desfasurau prostituatele intr-un apartament inchiriat prin Airbnb, in septembrie 2019, potrivit Adevarul.ro Agentii au monitorizat locatia si au observat doua femei tinere, dar si mai multi barbati care intrau regulat. Doi clienti abordati la iesire au confirmat banuielile.Se pare ca primele anunturi au fost postate in 2018. Politistii au instalat dispozitive de ascultare in apartament in decembrie 2019 si au aflat toate orasele in care femeile isi desfasurau activitatea, facand inconjorul Frantei.Este vorba despre cinci cupluri din judete ale Moldovei, care s-au asociat in aceasta "afacere". Doi dintre barbati se ocupau de organizare si supraveghere, dar si de logistica si de comunicarea cu clientii.Anchetatorii au aflat, pe baza inregistrarilor, ca una dintre femei se plangea ca sotul nu ii da suficienti bani."Nu mai suport. Banii raman la el, el tine conturile. De la 19 ani ma duc sa fac asta pentru el", spunea femeia.Venitul lunar al fiecarei femei era intre 5.000 si 7.000 de euro. Verificarea conturilor si transferurile catre familia din Romania au aratat o suma totala de 175.000 de euro.Doua dintre cupluri au fost arestate in iunie 2020, dar celelalte trei sunt de negasit. La proces , barbatii au spus ca a fost alegerea femeilor si ca ei doar au respectat decizia femeilor de a-si ajuta familia.