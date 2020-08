Cinci scenarii care ar putea aduce sfarsitul omenirii

Toate civilizatiile care s-au succedat de-a lungul timpului au avut, sub o forma sau alta, o serie de mituri ale sfarsitului, totusi, trebuie sa ne intrebam cum arata acest sfarsit din perspectiva oamenilor de stiinta. Acestia au identificat cinci scenarii prin care umanitatea s-ar putea sfarsi, noteaza Live Science, citata de Descopera.ro Posibilitatea unui razboi nuclear a captivat mintile oamenilor de stiinta, dar si a oamenilor obisnuiti, in timpul Razboiului Rece, ambele tabere fiind constiente ca un astfel de conflict ar duce la un rezultat nefavorabil pentru toata lumea.In cazul unui astfel de conflict, pericolul este reprezentat de exploziile initiale, dar si de efectele de dupa. Mai exact, oamenii de stiinta subliniaza faptul ca dupa un razboi nuclear la scara larga ar urma o iarna care se poate intinde de-a lungul a mai multor decenii, iar asta ar inseamna ca productia de alimente va fi redusa considerabil sau chiar oprita.Trebuie precizat faptul ca desi statele lumii au destul armament nuclear pentru a distruge intreg Pamantul, este improbabil ca un razboi nuclear sa duca singur la disparitia rasei umane. Daca s-ar ajunge in aceasta situatie, efectele ulterioare ar fi cele care ar reprezenta amenintarea cea mai grava.O pandemie, dupa cum vedem in aceste zile, poate schimba intr-un timp relativ scurt modul in care ne traim vietile. Daca luam in calcul faptul ca lumea este din ce in ce mai conectata, dar si posibilitatea ca, din greseala sau in mod voit, un virus sau o bacterie mortala sa scape din laboratoare, cu siguranta ne aflam in fata unui scenariu apocaliptic."Imi fac griji pentru o serie intreaga de diferite scenarii pandemice. Dar cred ca cele care ar putea fi create de om sunt posibil cea mai mare amenintare pe care am putea-o avea din partea biologiei in acest secol", explica Cassidy Nelson, cercetatoare a Future of Humanity Institute din cadrul Universitatii Oxford, Regatul Unit.Desi urmarile unei pandemii ar putea duce chiar si la disparitia umanitatii, Nelson precizeaza faptul ca, in prezent, posibilitatea ca un patogen sa fie eliberat in mod deliberat este extrem de redusa.Incalzirea climei reprezinta una dintre cele mai importante amenintari asupra speciei noastre, dar si a mediilor in care traim si de care depindem.Vestea buna este ca, intr-o mare masura, putem sa tinem sub control riscurile asociate acestei incalziri globale. Cercetatorii sunt de acord ca este necesara o reducere a cantitatii de dioxid de carbon, asta pentru a evita scenariile in care temperaturile medii prea mari vor duce la disparitia unui numar insemnat de specii de plante si animale.Luke Kemp, cercetator al Centrului pentru Riscuri Existentiale din cadrul Universitatii Cambridge, explica faptul ca incalzirea globala reprezinta un "multiplicator de riscuri", care amplifica celelalte riscuri."Incalzirea globala pare ca are toate aceste relatii atat cu conflictul, cat si cu schimbarile politice, ceea ce face ca lumea sa fie un loc mult mai periculos. Imagineaza-ti: deficitul de alimente sau de apa intensificand tensiunile internationale si declansand razboaie nucleare cu fatalitati umane potential enorme", explica cercetatorul.Din nou, ne aflam in fata unei idei care a fost studiata atent de catre oamenii de stiinta, dar si de catre industria de divertisment. Acestia au luat in calcul posibilitatea ca robotii extrem de inteligenti sa ajunga, in timp, sa ne ia locul ca forma de viata dominanta pe planeta.Trebuie sa precizam faptul ca aceasta "detronare" poate avea multe forme, fie ca vorbim de un razboi "clasic" intre oameni si roboti sau chiar de o supradimensionare a aparatelor de supraveghere cu ajutorul tehnologiei. Unii sunt de parere ca robotii ne vor inlocui pur si simplu, calificandu-ne drept inferiori.Riscurile pe care le-am prezentat mai sus au o cauza comuna: umanitatea. Astfel ca trebuie sa luam in calcul posibilitatea ca noi sa fim cauza propriului nostru sfarsit.Pornind de la analize realizate asupra mai multor civilizatii care s-au impus de-a lungul timpului, oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca factorii care le-au dus sfarsitul au fost produsi chiar de acestea."Cand oamenii ma intreaba: Care este cel mai mare risc existential cu care se confrunta omenirea?, am tendinta sa sa raspund: cooperare internationala slaba", explica Sabin Roman's, cercetator al Centre for the Study of Existential Risk.Acesta mai adauga ca, desi nu avem o imagine clara a modului in care ar putea arata sfarsitul speciei noastre, trebuie sa recunoastem ca, in prezent, suntem cel mai bine echipati din istoria noastra pentru a face fata eventualelor probleme.