Trei sondaje de opinie il dau pe Joe Biden castigator al ultimei dezbateri electorale din SUA

In fiecare dintre sondaje, peste 51% dintre respondenti l-au declarat invingator pe Biden: CNN - Biden 53%, Trump 39%; Data Progress - Biden 52%, Trump 41%; US Politics - Biden 52%, Trump 39%.Potrivit CNN Instant Poll, cei care au urmarit dezbaterea de joi seara au spus ca in general criticile aduse de Biden lui Trump au fost corecte (proportie de 73%), iar cat priveste atacurile lui Trump la adresa lui Biden, parerile au fost impartite aproape egal (50%, corecte, 49%, incorecte).In urma primei dezbateri televizate, acelasi sondaj realizat de CNN arata ca 28% dintre telespectatori au considerat ca presedintele a castigat confruntarea, iar 67% au considerat nedrepte criticile aduse lui Biden.Per ansamblu, dezbaterea de joi nu a schimbat parerile legat de candidati. Inainte de dezbatere, opiniile favorabile lui Biden erau de 55%, ulterior, au fost de 56%. In ceea ce il priveste pe Trump, cifrele s-au mentinut de asemenea: 42% dintre respondenti aveau o viziune favorabila inainte de dezbatere, iar 41%, ulterior.Sondajul CNN a fost realizat de SSRS prin telefon pe un numar de 585 alegatori inregistrati care au urmarit dezbaterea din 22 octombrie. Rezultatele au o marja de eroare de +- 5,7%.