Cine a fost Gabi Lunca, cantareata care a murit de COVID-19. Nu mai cantase muzica lautareasca de aproape 30 de ani VIDEO

Cine a fost Gabi Lunca?

Debutul muzical

Retragerea din lumea muzicii

Activitatea politica

Gabi Lunca, pe numele ei real Elena Gabriela Onoriu, s-a nascut in octombrie 1938, intr-o comuna din Prahova. Cu toate ca este celebra pentru muzica ei populara si lautareasca, din 1992 a cantat doar muzica religioasa.S-a nascut intr-o familie cu sase copii, iar mama ei a murit cand avea doar trei ani si jumatate. Tata lei a fost violinist in cadrul Orchestrei Armatei din Ploiesti, alaturi de care a si inceput sa cante, in 1951. Devine solista orchestrei de muzica populara a Clubului Muncitoresc din Baicoi circa doi ani mai tarziu, iar in 1995 incepe colaborarea cu Ansamblul Folcloric al Clubului 1 Mai, din Ploiesti.A devenit cunoscuta in jurul varstei de 17 ani, cand era angajata la Orchestra Flacara Prahovei, din Ploiesti. Acel moment marcheaza si inclinarea spre un anumit gen musical, si anume muzica lautareasca.Doi ani mai tarziu a primit o telegrama din partea casei de discuri Electrecord, in care era invitata sa inregistreze primul ei album, cu doar patru piese. Cea mai cunoscuta a fost "Da-mi drumul nevasta-n casa."Cariera ei incepe sa ia avant dupa acest moment si debuteaza la Radiodifuziunea Romana cu melodia "Pe deasupra casei mele", iar ulterior inregistreaza primele piese la Electrecord, "Am un pom in batatura" si "M-am jurat ca nu mai beau".S-a casatorit cu acordeonistul Ion Onoriu in 1964, cu care a si inregistrat sase ani mai tarziu. Practic, din 1973, toate inregistrarile ei sunt alaturi de formatia Ion Onoriu.Primul concert in strainatate a fost in 1980, in Israel, acesta fiind doar inceputul. Cele mai importante au fost cele din Berlin (1982) si New York (1983).Gabi Lunca a fost invitata de Nicolae Ceausescu sa cante pentru membrii guvernului aflati in vacanta la Comorova, in 1982.In 1990, organizeaza impreuna cu Ion Onoriu cel mai mare concert de muzica lautareasca urbana din istoria Romaniei, pe stadionul Dinamo In 1992, alaturi de Ion Onoriu lanseaza primul album de muzica lautareasca-religioasa, prezentand-o in doua turnee, in Paris si Madrid. Din 1993, Gabi Lunca nu a mai cantat decat la slujbele Bisericii Penticostale din Bucuresti, retragandu-se complet de pe scena muzicala lautareasca.Cu toate ca a abandonat cariera de muzica lautareasca, s-a implicat ulterior in politica.In doi septembrie 2007, a fost votata Presedinta Camerei Nationale a Reprezentantilor Rromilor. La alegerile europene din 23 noiembrie 2007, Elena-Gabriela Onoriu a deschis lista Partidei Romilor Pro-Europa. In plus, a fost membru fondator al partidului politic Uniunea Nationala Crestina a Romilor din Romania.