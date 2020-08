UPDATE Cine este Ciprian Pian, noul lider al clanului Duduianu. El a fost saltat de politie si dus la audieri pentru ca ar fi incercat sa-si razbune fratele

Ciprian Pian, noul lider al Clanului Duduianu

Ciprian Pian este suspect in dosar, conform unor surse judiciare. Anchetatorii l-ar mai fi saltat si pe Gratian, un alta frate al lui Emi Pian. Interlopii dusi la Politie sunt acuzati de tentativa de omor dupa ce l-au batut crunt pe barbugiul care le-a ucis fratele, spun surse judiciare pentru adevarul.ro Avocata familiei a anuntat ca Ciprian are calitatea de suspect. De asemenea, avocata a spus ca Emi Pian nu era o persoana "agresiva" si nu a deranjat "absolut niciodata pe nimeni", iar familia acestuia nu se va razbuna."Clientul meu a fost dus la Serviciul Omoruri pentru a fi audiat. Este vorba de Ciprian. Are calitatea de suspect. Este putin inegal tratamentul, avand in vedere faptul ca Emi a fost omorat. Emi nu era o persoana agresiva, nu era o persoana care sa umble cu cutite dupa el, nu a deranjat absolut niciodata pe nimeni. Vorbim ca si comportament in societate (...) Ei au spus clar ca nu se vor razbuna. Cui foloseste aceasta razbunare? Emi a murit, este in pamant, nu are cui sa-i foloseasca lucrul asta (...) Perchezitia domiciliara a vizat gasirea de catre organele de ancheta a anumitor obiecte necesare si utile anchetei. Au ridicat inscrisuri, documente. Nu au fost gasite haine din seara aceea (). A fost gasit doar un cutit pe care il are orice om in gospodarie", a explicat avocata, citata de Agerpres.Dupa moartea lui Emi Pian, Ciprian Pian a schimbat fotografia de coperta cu una sugestiva in care Florin Mototolea arata cu mana spre el, ca si cum ar fi indicat cine il urmeaza.Potrivit avocatului familiei, anchetatorii au ridicat de la casa interlopilor mai multe inscrisuri.Ciprian Pian pare sa fie noul lider al Clanului Duduienilor dupa moartea fratelui sau, Florin Mototolea. El a inceput sa iasa in evidenta chiar de la priveghiul fratelui sau cand a postat pe Facebook mesaje prin care incerca sa-i organizeze pe cei care veneau la funeralii."ANUNT IMPORTANT!Va rugam din suflet sa ne intelegeti durererea si tinand cont de situatia care este cu pandemia, sa veniti in grupuri mici de maxim 7 persoane!Va asteptam pe toti care vreti sa ne fiti alaturi cum ne-ati fost si pana acum dar repet sa ne organizam in grupuri mici!VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE!", a scris Ciprian Pian pe contul sau de Facebook Se pare ca Laurentiu, Fratele lui Emi Pian era deja succesorul lui Florin Mototolea la conducerea clanului, conform traditiei familiei acestora, potrivit mai multor publicatii.Fratele sau va prelua conducerea si are o misiune grea: trebuie sa recupereze banii famileii Duduianu care au fost dati cu camata.Emi Pian a fost ucis in dimineata zilei de 4 augist dupa o incaierare pornita de la o partida de barbut, pe o strada din cartierul Giulesti.Miercuri dimienata, anchetatorii au facut mai multe perchezitii la locuintele membrilor clanului Duduianu dar si la cei din clanul rival, Rinu.