Cine este Iosefina Pascal, organizatoare a protestului anti-masca din Piata Victoriei. Adepta teoriilor conspiratiei, mediatizata de Antena 3

Iosefina Pascal, asistenta europarlamentarului PSD Maria Grapini , este activa propagandista anti- DNA , si, mai recent, sustinatoare a mai multor teorii ale conspiratiei, scrie a devarul.ro Tanara este adepta mai multor teorii ale conspiratiei, intre care si cele legate de tehnologia 5G. Pascal le sustine si in domeniul coronavirusului, opunandu-se termoscanarii si masurilor abuzive ale carantinarii, inclusiv purtarii mastilor, numindu-le "Imagini ale supunerii"."Aceasta este cea mai grava lege din istoria Romaniei, fara precedent in Uniunea Europeana si nu are voie sa existe in niciun stat democratic! Textul de lege incalca flagrant toate drepturile firesti ale cetatenilor pe termen nelimitat.Toti oamenii care sustin Legea Dictaturii Sanitare, in forma abominabila condeiata de Guwerner, sunt complici la distrugerea democratiei si libertatilor cetatenesti din Romania", a scris tanara pe pagina ei de Facebook Tot ea a avut remarci critice extrem de dure la adresa presedintelui Iohannis dupa cazul de adoptie a Sorinei de catre o familie de romani stabiliti in SUA. Apare frecvent in fotografii alaturi de prezentatori cunoscuti de la televiziunea Antena 3.De altfel, Iosefina Pascal si-a dobandit notorietatea dupa ce a participat la emisiunea "Romania 100" realizata de Antena 3 unde i-a indemnat pe romani sa-si exercite judecata critica, sa dea dovada de "empatie sociala", si sa deschida ochii la parazitarea institutiilor publice si a justitiei. Pe atunci era studenta la aceeasi specializare, germana-engleza, la doua facultati diferite, una de stat si alta privata, si era fost membru al organizatiei de tineret PSD.Potrivit Aktual.24.ro, ea a devenit o foarte activa propagandista anti-DNA si a atras laude din partea Sputnik care a notat argumente demne de luat in seama in textele acesteia, apreciiind in special discursul sau de tip manifest.