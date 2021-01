Cine este Teodosie, prelatul care sfideaza atat statul roman, cat si pe Patriarhul Daniel. Colaborator al Securitatii, vizat in dosare penale si apropiat al baronilor ajunsi in inchisoare

Anchetele care l-au vizat

Colaborarea cu securitatea

Prietenia dintre IPS Teodosie si Radu Mazare

Complexul de lux al lui IPS Teodosie

Sfidarile la adresa statului roman si Patriarhului Daniel

Teodosie Petrescu (65 de ani) este din Dorna Arini, judetul Suceava, acolo unde a urmat si scoala generala. Ulterior, s-a inscris la Seminarul Teologic al Manastirii Neamt si a absolvit Facultatea de Teologie din Bucuresti.In 1977 a fost inchinoviat ca frate la schitul Crasna, din Prahova. In 1990 a primit numele de Teodosie, iar un an mai tarziu a fost hirotonit ieromonah.A primit o bursa de studii la Universitatea din Birmingham, iar in 1994 a fost facut arhimandrit si numit episcop-vicar la Arhiepiscopia Bucurestilor.A fost ales arhiepiscop al Tomisului in 2001, iar un an mai tarziu a devenit decanul Facultatii de Teologie din Constanta. In plus, face parte din Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane.IPS Teodosie a fost audiat in iulie 2009, fiind suspectat de coruptie si fals, privind modul in care s-a inscris la Facultatea de Teologie. Urmarirea penala a inceput o luna mai tarziu, pentru luare de mita si instigare la fals intelectual, fiind suspectat ca a primit 850 de euro de la o persoana, pentru a o ajuta sa se se inscrie la Facultatea de Teologie.Dosarul a fost clasat definitiv deoarece nu au existat suficiente probe impotriva sa.Teodosie a declarat, la momentul respectiv, ca a fost vorba despre o donatie, care a fost interpretata in mod gresit drept mita.In mai 2016, procurorii DNA au cerut arestul la domiciliu pentru IPS Teodosie, fiind tinta unui proces de urmarire penala, dupa ce ar fi obtinut fonduri europene, prin interpusi, desi se afla sub interdictie. Este acuzat ca ar fi dat declaratii false, incomplete sau inexacte pentru a accesa fonduri europene prin APIA (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura). Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au respins cererea ca controlul judiciar sa fie inlocuit cu arestul la domiciliu.In 2019, procurorii DNA au cerut condamnarea lui Teodosie la inchisoare cu executare si la achitarea prejudiciului de aproximativ 1.3 milioane de lei. In 2020, Curtea de Casatie si Justitie a hotarat definitiv achitarea tuturor inculpatilor.Pe 20 mai 2020, Emil Moise a facut o noua plangere penala, de data aceasta catre DIICOT - Constanta, cu trei acuze la adresa IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, si a preotilor slujitori din arhiepiscopie: zadarnicirea combaterii bolilor, instigare publica si comunicare de informatii false.Totodata, a doua zi, pe 21 mai 2020, trei cetateni formulau o alta plangere penala catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, in care IPS Teodosie si alti preoti din arhiepiscopie erau acuzati tot de infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, se arata intr-un comunicat de presa.Cu toate acestea, dosarul a fost inchis de procurori, dupa cum a anuntat in iulie Arhiepiscopia Tomisului.IPS Teodosie, pe vremea cand era asistent teolog la Institutul Teologic Ortodox din Bucuresti, in 1987, a semnat un acord de colaborare cu securitatea, primind numele de cod "Mache".Teodosie a devenit aerhiepiscopul Tomisului in 2001, perioada in care Radu Mazare devenise primarul Constantei de opt luni. Intre cei doi s-a sudat o legatura foarte puternica, cu toate ca, la prima vedere, un parinte nu ar fi avut nimic in comun cu Mazare, un simbol al excentritatii, remarcat mai degraba prin festivalurile de la Mamaia , unde curgeau rauri de alcool si avea grija sa nu lipseasca femeile pe jumatate dezbracate care sa destinda atmosfera.Inca din 2001, Mazare se sfatuia cu Teodosie privind diverse proiecte. In scurt timp, apare si o promisiune, si anume ca se vor construi inca 32 de biserici in municipiul Constanta.Pe masura ce anii au trecut, Teodosie a fost dispus sa se abata de la normele bisericesti in favoarea lui Mazare. De exemplu, in 2011, primarul a vrut sa fie nasul de cununie al sefei lui de cabinet, dar acest lucru era imposibil deoarece nu era casatorit. Cu toate acestea, Teodosie i-a dat o dispensa, prin care Mazare a putut sa cunune alaturi de mama sa, potrivit info-sud-est.ro Un alt moment scandalos a fost in 2012, la festivalul Summer Fashion, cand Mazare s-a imbracat in tar, tinuta fiind accesorizata chiar cu toiagul lui Teodosie, dupa cum a declarat chiar el."Daca va spun de unde e toiagul, va pica microfonul. De la Inalt Prea Sfintia sa Tomitanul", spunea Mazare.Radu Mazare a fost condamnat la noua ani de inchisoare, in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri si plaje din Constanta si Mamaia, prejudiciul fiind de aproximativ 114 milioane de euro.Teodosie mai este cunoscut si pentru alte "legaturi bolnavicioase", cu Gigi Becali si preotul Gabriel Bucica, cel din urma fiind condamnat pentru trafic de etnobotanice si constituire de grup infractional. Parintele slujea chiar la Catedrala Arhiepiscopala din Constanta, sub conducerea Arhiepiscopului Tomisului.Astfel, IPS Teodosie a coordonat "lucrarile stiintifice" pe care cei doi detinuti le-au scris in timpul detentiei. La vremea respectiva, pedeapsa se diminua pentru elaborarea unor astfel de materiale.Astfel, sub indrumarea lui Teodosie, Bucica a reusit sa termine doua lucrari in doar doua luni, iar Gigi Becali a scris "Muntele Athos, patria ortodoxiei", in doua saptamani, potrivit Info-sud-est.Unul dintre cele mai luxoase complexuri bisericesti din Romania este cel care a pornit de la o mostenire primita de Teodosie, un hectar de pamant la Dorna Arini. Ulterior, oamenii bisericii au cumparat alte loturi de la localnici. In prezent, complexul este ridicat pe o suprafata de peste 20 de hectare si este finantat majoritar din fonduri alocate de Secretariatul de Stat pentru Culte. Initial, s-a construit o biserica. Acum sunt ridicate un hotel de 3 stele, spatii de productie, sala de conferinte, restaurant si baza de tratament balnear.Manastirea din Arini i-a cedat lui Teodosie, in 2010, un hotel, doua case si 19 hectare de teren.Anul 2020 a fost perioada in care Teodosie a sfidat cel mai adesea statul roman, ignorand in totalitate normele impuse pentru prevenirea raspandirii COVID-19, dar a trecut si peste Patriarhul Daniel.A repetat slujba de Inviere, a militat pentru sustinerea pelerinajelor de Sfanta Parascheva, la Iasi, si de Sfantul Dumitru, la Bucuresti, a tinut ceremonia cu ocazia Sfantului Andrei desi Constanta era in carantina la momentul respectiv, nu a purtat masca si nu a pastrat distantarea la slujbe si a impartasit mai multi oameni cu aceeasi lingurita.Cea mai recenta incalcare a fost cu ocazia sluljbei de Te Deum, tinuta anual pentru binecuvantarea noului an.Patriarhul Daniel a anuntat ca, in acest an, ceremonia urma sa fie oficiata imediat dupa slujba Vecerniei, tocmai pentru a respecta restrictiile de circulatie care prevad ca oamenii nu se mai pot deplasa dupa ora 23.00.Cu toate acestea, IPS Teodosie a inceput slujba la ora 23.15, fara sa tina cont nici de statul roman, nici de Patriarhul Daniel."Multumim lui Dumnezeu pentru aceasta noapte de lumina pentru care multi nu au avut sperante, unii nu au venit temandu-se ca ii opreste cineva. Sigur, cine sa ne opreasca, avem dreptul cu totii sa ne rugam cand ne este ceasul rugaciunii.Si iata vreau sa multumesc si autoritatilor de aici cu care m-am consultat si m-au incuviintat, nu expres, ci m-au facut sa intuiesc ca noi putem sa ne rugam si la miezul noptii si le multumesc pentru ca ordinele omenesti nu pot sa anuleze poruncile dumnezeiesti", a afirmat atunci Arhiepiscopul Tomisului.Citeste si: 2020, anul in care "nucleul dur" din BOR s-a pus contra Statului. S-a intamplat chiar in timpul pandemiei