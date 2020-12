Cine este europarlamentarul prins la o orgie sexuala de proportii in Bruxelles. Sotia lui este judecator

Barbatul are 59 de ani si este membru fondator al FIDESZ si fost parlamentar in Legislativul maghiar. Intre 1994 si 2002, politicianul a fost liderul FIDESZ din Parlament, unde a avut adesea pozitii critice la adresa comunitatii LGBT, potrivit Adevarul.ro Este vazut ca un apropiat al premierului Orban, iar in ultimii 11 ani a fost vicepresedintele Partidului Popular European. Este considerat autorul unei modificari din Constitutia maghiara care spune ca o casatorie poate fi oficiata doar intre un barbat si o femeie. Modificarea a fost facuta in 2011, fiind unul dintre cei trei politicieni care au sustinut cauza. In plus, este un mare sustinator al familiei traditionale.Eurodeputatul si-a dat demisia marti, recunoscand ca motivul are legatura cu participarea la o petrecere clandestina la Bruxelles, despre care media au relatat ca a fost o "orgie", incalcand restrictiile anti-COVID aflate in vigoare. Participau 25 de persoane, in conditiile in care numarul maxim de participant la evenimentele private este de 4. Orgia a fost organizata intr-un apartament de pe strada Rue des Pierre, iar o mare parte dintre participant erau barbati.Cand autoritatile au ajuns la fata locului, ar fi incercat sa fuga pe acoperis, dar fara folos. A invocat imunitatea parlamentara, motiv pentru care a fost implicat si Ministerul Afacerilor Externe.Cu toate ca politia a gasit o pastila de ecstasy, Jozsef Szajer a declarat ca nu a consumat droguri si ca pastila nu era a lui."Regret profund aceasta incalcarea a restrictiilor anti-COVID. Am fost iresponsabil. Sunt pregatit sa platesc amenda prevazuta in acest caz (250 de euro - n.r.)", a explicat, intr-un text transmis de PPE, Jozsef Szajer, un aliat de peste 30 de ani al lui Viktor Orban."Cer iertare familiei, colegilor si alegatorilor mei", a adaugat el, spunand ca a fost o greseala "strict personala", fara a face alte precizari.Citeste si: Europarlamentarul maghiar prins la o orgie sexuala: "Cer iertare familiei, colegilor si alegatorilor mei. Am fost iresponsabil"